Абрамченко предрекла падение цен на продукты в России летом

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Торговая сеть «Метрополис». Курган, продукты, покупатели, фрукты, корзина с продуктами, магазин, фрукты овощи, питание
Продуктовая дефляция ожидается этим летом и осенью, отметила  Виктория Абрамченко Фото:

В России летом и осенью ожидается продуктовая дефляция. Это значит, что будут снижаться цены на продукты питания. Об этом рассказала вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко.

«Мы еженедельно мониторим ситуацию с ценами на продовольствие, научены опытом пандемии. Прогнозы у нас очень хорошие», — рассказала Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос журналистов о возможной продуктовой дефляции летом и осенью этого года. Об этом премьер рассказала во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Форум проходит с 14—17 июня.

Отмечается, что цены снижаются на «прошлогодние» продукты, передает «Национальная служба новостей». Ранее аналитик компании Freedom Finance Global Владимир Чернов спрогнозировал падение цен на продукты питания. В частности подешевеют овощи, фрукты и молочная продукция. Что касается последней категории продуктов, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) заявляла, что проверит российские магазины из-за роста стоимости на 100-150%.

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В России летом и осенью ожидается продуктовая дефляция. Это значит, что будут снижаться цены на продукты питания. Об этом рассказала вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. «Мы еженедельно мониторим ситуацию с ценами на продовольствие, научены опытом пандемии. Прогнозы у нас очень хорошие», — рассказала Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос журналистов о возможной продуктовой дефляции летом и осенью этого года. Об этом премьер рассказала во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Форум проходит с 14—17 июня. Отмечается, что цены снижаются на «прошлогодние» продукты, передает «Национальная служба новостей». Ранее аналитик компании Freedom Finance Global Владимир Чернов спрогнозировал падение цен на продукты питания. В частности подешевеют овощи, фрукты и молочная продукция. Что касается последней категории продуктов, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) заявляла, что проверит российские магазины из-за роста стоимости на 100-150%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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