Французский генерал рассказал о неприятном сюрпризе для Киева

Разрушение на Украине тяжелой техники, которую туда отправил Запад, стало для Киева досадным сюрпризом. Об этом рассказал научный сотрудник в Фонде стратегических исследований, генерал Оливье Кемпф.
«Нынешние потери стали плохим сюрпризом. Ведь все идет не так, как планировал Запад», — отметил генерал в интервью
Он также добавил, что большое количество танков Leopard и бронемашин Bradley выведены из строя, а отремонтировать их станет непросто, хотя бы потому, что в боевых условиях трудно найти мастерские и механиков. Также главной неожиданностью для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала первая линия обороны России, которая оказалась далеко не легким защитным навесом, а неприступной крепостью.
Ранее представители западных стран признали, что контрнаступление ВСУ идет крайне тяжело. Об этом во время брифинга сообщил один из высокопоставленных чиновников.
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