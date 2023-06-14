14 июня 2023

Французский генерал рассказал о неприятном сюрпризе для Киева

Французский генерал Кемпф: уничтожение техники Запада было неприятным сюрпризом для Киева
© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, офицер, приветствие, честь, шеврон, ВСУ
Главной неожиданностью для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала первая линия обороны России Фото:

Разрушение на Украине тяжелой техники, которую туда отправил Запад, стало для Киева досадным сюрпризом. Об этом рассказал научный сотрудник в Фонде стратегических исследований, генерал Оливье Кемпф.

«Нынешние потери стали плохим сюрпризом. Ведь все идет не так, как планировал Запад», — отметил генерал в интервью Figaro.

Он также добавил, что большое количество танков Leopard и бронемашин Bradley выведены из строя, а отремонтировать их станет непросто, хотя бы потому, что в боевых условиях трудно найти мастерские и механиков. Также главной неожиданностью для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала первая линия обороны России, которая оказалась далеко не легким защитным навесом, а неприступной крепостью.

Ранее представители западных стран признали, что контрнаступление ВСУ идет крайне тяжело. Об этом во время брифинга сообщил один из высокопоставленных чиновников.

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Разрушение на Украине тяжелой техники, которую туда отправил Запад, стало для Киева досадным сюрпризом. Об этом рассказал научный сотрудник в Фонде стратегических исследований, генерал Оливье Кемпф. «Нынешние потери стали плохим сюрпризом. Ведь все идет не так, как планировал Запад», — отметил генерал в интервью Figaro. Он также добавил, что большое количество танков Leopard и бронемашин Bradley выведены из строя, а отремонтировать их станет непросто, хотя бы потому, что в боевых условиях трудно найти мастерские и механиков. Также главной неожиданностью для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала первая линия обороны России, которая оказалась далеко не легким защитным навесом, а неприступной крепостью. Ранее представители западных стран признали, что контрнаступление ВСУ идет крайне тяжело. Об этом во время брифинга сообщил один из высокопоставленных чиновников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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