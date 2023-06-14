Французский генерал рассказал о неприятном сюрпризе для Киева Французский генерал Кемпф: уничтожение техники Запада было неприятным сюрпризом для Киева 15 июня 2023 в 03:49 Размер текста - 17 + Главной неожиданностью для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала первая линия обороны России Фото: Министерство обороны Великобритании Разрушение на Украине тяжелой техники, которую туда отправил Запад, стало для Киева досадным сюрпризом. Об этом рассказал научный сотрудник в Фонде стратегических исследований, генерал Оливье Кемпф. «Нынешние потери стали плохим сюрпризом. Ведь все идет не так, как планировал Запад», — отметил генерал в интервью Figaro . Он также добавил, что большое количество танков Leopard и бронемашин Bradley выведены из строя, а отремонтировать их станет непросто, хотя бы потому, что в боевых условиях трудно найти мастерские и механиков. Также главной неожиданностью для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала первая линия обороны России, которая оказалась далеко не легким защитным навесом, а неприступной крепостью. Ранее представители западных стран признали, что контрнаступление ВСУ идет крайне тяжело. Об этом во время брифинга сообщил один из высокопоставленных чиновников. Разрушение на Украине тяжелой техники, которую туда отправил Запад, стало для Киева досадным сюрпризом. Об этом рассказал научный сотрудник в Фонде стратегических исследований, генерал Оливье Кемпф. «Нынешние потери стали плохим сюрпризом. Ведь все идет не так, как планировал Запад», — отметил генерал в интервью Figaro. Он также добавил, что большое количество танков Leopard и бронемашин Bradley выведены из строя, а отремонтировать их станет непросто, хотя бы потому, что в боевых условиях трудно найти мастерские и механиков. Также главной неожиданностью для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала первая линия обороны России, которая оказалась далеко не легким защитным навесом, а неприступной крепостью. Ранее представители западных стран признали, что контрнаступление ВСУ идет крайне тяжело. Об этом во время брифинга сообщил один из высокопоставленных чиновников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям