BBC: Запад признал тяжелый ход контрнаступления на Украине

Представители западных стран признают, что контрнаступление ВСУ идет крайне тяжело. Об этом во время брифинга сообщил один из высокопоставленных чиновников.
«Использование подхода маневренной обороны [российских военных] создает проблемы для украинцев и дорого обходится наступающим силам. Поэтому в настоящий момент наступление [ВСУ] идет медленно», — сказал он в интервью Би-би-си. «Это крайне тяжело. Им приходится наступать на хорошо укрепленные линии обороны, которые россияне готовили месяцами», — подчеркнул он. При этом источник BBC отметил, что российские войска очень хорошо держат оборону на тщательно подготовленных позициях.
Первая атака противника на запорожском направлении была зафиксирована 4 июня. По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, контрнаступление Украины продлится от нескольких недель, до нескольких месяцев.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!