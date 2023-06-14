BBC: Запад признал тяжелый ход контрнаступления на Украине 15 июня 2023 в 03:09 Размер текста - 17 + Представители западных стран признают, что наступление ВСУ идет крайне тяжело Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители западных стран признают, что контрнаступление ВСУ идет крайне тяжело. Об этом во время брифинга сообщил один из высокопоставленных чиновников. «Использование подхода маневренной обороны [российских военных] создает проблемы для украинцев и дорого обходится наступающим силам. Поэтому в настоящий момент наступление [ВСУ] идет медленно», — сказал он в интервью Би-би-си. «Это крайне тяжело. Им приходится наступать на хорошо укрепленные линии обороны, которые россияне готовили месяцами», — подчеркнул он. При этом источник BBC отметил, что российские войска очень хорошо держат оборону на тщательно подготовленных позициях. Первая атака противника на запорожском направлении была зафиксирована 4 июня. По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, контрнаступление Украины продлится от нескольких недель, до нескольких месяцев. Представители западных стран признают, что контрнаступление ВСУ идет крайне тяжело. Об этом во время брифинга сообщил один из высокопоставленных чиновников. «Использование подхода маневренной обороны [российских военных] создает проблемы для украинцев и дорого обходится наступающим силам. Поэтому в настоящий момент наступление [ВСУ] идет медленно», — сказал он в интервью Би-би-си. «Это крайне тяжело. Им приходится наступать на хорошо укрепленные линии обороны, которые россияне готовили месяцами», — подчеркнул он. При этом источник BBC отметил, что российские войска очень хорошо держат оборону на тщательно подготовленных позициях. Первая атака противника на запорожском направлении была зафиксирована 4 июня. По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, контрнаступление Украины продлится от нескольких недель, до нескольких месяцев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям