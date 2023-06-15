15 июня 2023

В Кургане после жары температура опустится до +17 градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
9 мая. Курган, город курган, 9 мая, площадь ленина
В Кургане похолодает на следующей неделе Фото:

В Курган придет похолодание до +17 градусов к 20 июня после 28-градусной жары, которая спрогнозирована на 15-е число месяца. Об этом свидетельствуют данные прогноза, подготовленного курганским синоптиком-любителем Ильей Винштейном.

«В Кургане 15 июня. Температура днем: от +27 до +29 градусов, ночью: от +9 до +11 градусов. 20 июня ожидается понижение температуры днем до +17 градусов и ночью до +6 градусов», — указано в опубликованном прогнозе на сайте Ильи Винштейна. Согласно данным синоптика, дальнейшее понижение температуры не прогнозируется. Постепенное потепление начнется уже с 22 июня.

Ранее стало известно, что в регионе в ночь с 13 на 14 июня ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Илья Винштейн опубликовал прогноз на 15 суток
Илья Винштейн опубликовал прогноз на 15 суток

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курган придет похолодание до +17 градусов к 20 июня после 28-градусной жары, которая спрогнозирована на 15-е число месяца. Об этом свидетельствуют данные прогноза, подготовленного курганским синоптиком-любителем Ильей Винштейном. «В Кургане 15 июня. Температура днем: от +27 до +29 градусов, ночью: от +9 до +11 градусов. 20 июня ожидается понижение температуры днем до +17 градусов и ночью до +6 градусов», — указано в опубликованном прогнозе на сайте Ильи Винштейна. Согласно данным синоптика, дальнейшее понижение температуры не прогнозируется. Постепенное потепление начнется уже с 22 июня. Ранее стало известно, что в регионе в ночь с 13 на 14 июня ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...