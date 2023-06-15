В Кургане после жары температура опустится до +17 градусов. Скрин

15 июня 2023 в 05:00 Размер текста - 17 +

В Кургане похолодает на следующей неделе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курган придет похолодание до +17 градусов к 20 июня после 28-градусной жары, которая спрогнозирована на 15-е число месяца. Об этом свидетельствуют данные прогноза, подготовленного курганским синоптиком-любителем Ильей Винштейном. «В Кургане 15 июня. Температура днем: от +27 до +29 градусов, ночью: от +9 до +11 градусов. 20 июня ожидается понижение температуры днем до +17 градусов и ночью до +6 градусов», — указано в опубликованном прогнозе на сайте Ильи Винштейна. Согласно данным синоптика, дальнейшее понижение температуры не прогнозируется. Постепенное потепление начнется уже с 22 июня. Ранее стало известно, что в регионе в ночь с 13 на 14 июня ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Илья Винштейн опубликовал прогноз на 15 суток Скрин: сайт Ильи Винштейна

В Курган придет похолодание до +17 градусов к 20 июня после 28-градусной жары, которая спрогнозирована на 15-е число месяца. Об этом свидетельствуют данные прогноза, подготовленного курганским синоптиком-любителем Ильей Винштейном. «В Кургане 15 июня. Температура днем: от +27 до +29 градусов, ночью: от +9 до +11 градусов. 20 июня ожидается понижение температуры днем до +17 градусов и ночью до +6 градусов», — указано в опубликованном прогнозе на сайте Ильи Винштейна. Согласно данным синоптика, дальнейшее понижение температуры не прогнозируется. Постепенное потепление начнется уже с 22 июня. Ранее стало известно, что в регионе в ночь с 13 на 14 июня ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.