Возвращение Евко, выборы замов спикера облдумы и достижение КГУ: главное в Кургане за 28 октября
Должность руководителя курганского департамента занял Сергей Евко
Сергей Евко назначен врио директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области. Имевший опыт работы на руководящих должностях в Тюмени и Кургане, чиновник вернулся в курганский регион из департамента лесного хозяйства в Свердловской области.
Также в Курганской области парламентарии проголосовали за заместителей председателя областной думы, а сотрудники ФСИН начали необычные практики. Об этом и многом другом — в ежедневном дайджесте URA.RU
Отмена штрафа мэру
Глава города Шадринска Антон Мокан был оштрафован на 20 тысяч рублей за несоблюдение требований безопасности дорожного движения, связанных с занижением обочин на улицах города. Однако штраф отменили из-за нарушения подсудности: дело рассматривалось не в том судебном районе, что стало основанием для прекращения производства.
Новый руководитель департамента цен и тарифов
Врио директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области назначен Сергей Евко. Ранее он возглавлял департамент лесного хозяйства в Свердловской области. Опыт в сфере тарифного регулирования и экологии позволит укрепить работу ведомства. Его предшественница Елена Федянина продолжит работу в департаменте в роли заместителя директора.
Избраны замы спикера облдумы
В Курганской областной думе единогласно утвердили заместителей председателя парламента. Это банкир Евгений Кафеев, аграрий и бизнесмен Марат Исламов, а также экс-спикер гордумы Кургана Игорь Прозоров. Кафеев и Исламов сохранили свои комитетские посты, Прозоров впервые получил зампредство и курирует комитет по региональной политике.
Экс-мэр Шадринского района спорит с приставами
Бывший глава Шадринского района Владимир Осокин столкнулся с ограничением водительских прав от судебных приставов из-за задолженности по возмещению ущерба. Осокин подал в суд, оспаривая законность этого ограничения и требует отмены запрета на пользование водительским удостоверением.
Курганские тюремщики спасаются от стресса гвоздями
В СИЗО-2 в Шадринске сотрудники ФСИН практикуют гвоздестояние — стояние на досках с гвоздями для снижения стресса и укрепления воли. Методика также оказывает оздоровительный эффект через точечный массаж стоп. Особенно положительные результаты отмечают молодые работники.
КГУ назван ведущим научным центром
Курганский государственный университет вошел в число девяти ведущих научных центров России и получил статус Научного центра мирового уровня по селекции сельскохозяйственных растений. Это признание стало результатом участия КГУ в программе «Приоритет-2030», что подчеркивает развитие технологического лидерства и потенциала региона.
