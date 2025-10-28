Возвращение Евко, выборы замов спикера облдумы и достижение КГУ: главное в Кургане за 28 октября

Должность руководителя курганского департамента занял Сергей Евко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сергей Евко назначен врио директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области. Имевший опыт работы на руководящих должностях в Тюмени и Кургане, чиновник вернулся в курганский регион из департамента лесного хозяйства в Свердловской области.

Также в Курганской области парламентарии проголосовали за заместителей председателя областной думы, а сотрудники ФСИН начали необычные практики. Об этом и многом другом — в ежедневном дайджесте URA.RU

Отмена штрафа мэру

Глава города Шадринска Антон Мокан был оштрафован на 20 тысяч рублей за несоблюдение требований безопасности дорожного движения, связанных с занижением обочин на улицах города. Однако штраф отменили из-за нарушения подсудности: дело рассматривалось не в том судебном районе, что стало основанием для прекращения производства.

Новый руководитель департамента цен и тарифов

Врио директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области назначен Сергей Евко. Ранее он возглавлял департамент лесного хозяйства в Свердловской области. Опыт в сфере тарифного регулирования и экологии позволит укрепить работу ведомства. Его предшественница Елена Федянина продолжит работу в департаменте в роли заместителя директора.

Избраны замы спикера облдумы

В Курганской областной думе единогласно утвердили заместителей председателя парламента. Это банкир Евгений Кафеев, аграрий и бизнесмен Марат Исламов, а также экс-спикер гордумы Кургана Игорь Прозоров. Кафеев и Исламов сохранили свои комитетские посты, Прозоров впервые получил зампредство и курирует комитет по региональной политике.

Экс-мэр Шадринского района спорит с приставами

Бывший глава Шадринского района Владимир Осокин столкнулся с ограничением водительских прав от судебных приставов из-за задолженности по возмещению ущерба. Осокин подал в суд, оспаривая законность этого ограничения и требует отмены запрета на пользование водительским удостоверением.

Курганские тюремщики спасаются от стресса гвоздями

В СИЗО-2 в Шадринске сотрудники ФСИН практикуют гвоздестояние — стояние на досках с гвоздями для снижения стресса и укрепления воли. Методика также оказывает оздоровительный эффект через точечный массаж стоп. Особенно положительные результаты отмечают молодые работники.

