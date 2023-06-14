14 июня 2023

Агент по недвижимости рассказал, как сэкономить полмиллиона на квартире в новостройке

Агент по недвижимости: спустя месяц после старта продаж квартиры дорожают на 500 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, ипотека, дом, многоэтажка, жилой, новостройка
Цена за квадратный метр в квартире в центре Перми доходит от 200 тысяч рублей Фото:

Чтобы в Перми получить максимальную выгоду с покупки квартиры в строящемся доме, лучше брать квартиру на старте продаж. Спустя месяц после него застройщик может поднять стоимость квартиры более, чем на полмиллиона рублей. Об этом URA.RU рассказал руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов.

«В середине мая был старт продаж малоквартирного дома бизнес-класса в центре. Мы с клиентом сразу обратились к застройщику, забронировали квартиру и зафиксировали цену на нее. Если бы мы этого не сделали месяц назад, сейчас заплатили бы на 500 тысяч рублей больше», — рассказал агент по недвижимости корреспонденту агентства. При этом оплата по сделке будет совершена только через месяц после фиксирования цены, отметил Леонов.

Также он добавил что, цена за квадратный метр в квартире в центре Перми доходит до 200 тысяч рублей. На старте продаж стоимость квадратного метра — от 139 тысяч рублей. При этом застройщики запускают активную рекламу жилых комплексов после повышения цен. Чтобы не упустить выгодное предложение, лучше обратиться к агенту по недвижимости, который будет следить где и каким домам выдают разрешение на строительство, отмечает Леонов.

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Чтобы в Перми получить максимальную выгоду с покупки квартиры в строящемся доме, лучше брать квартиру на старте продаж. Спустя месяц после него застройщик может поднять стоимость квартиры более, чем на полмиллиона рублей. Об этом URA.RU рассказал руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов. «В середине мая был старт продаж малоквартирного дома бизнес-класса в центре. Мы с клиентом сразу обратились к застройщику, забронировали квартиру и зафиксировали цену на нее. Если бы мы этого не сделали месяц назад, сейчас заплатили бы на 500 тысяч рублей больше», — рассказал агент по недвижимости корреспонденту агентства. При этом оплата по сделке будет совершена только через месяц после фиксирования цены, отметил Леонов. Также он добавил что, цена за квадратный метр в квартире в центре Перми доходит до 200 тысяч рублей. На старте продаж стоимость квадратного метра — от 139 тысяч рублей. При этом застройщики запускают активную рекламу жилых комплексов после повышения цен. Чтобы не упустить выгодное предложение, лучше обратиться к агенту по недвижимости, который будет следить где и каким домам выдают разрешение на строительство, отмечает Леонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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