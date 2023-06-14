В ЯНАО открыли базу отдыха с рыбалкой

В Губкинском районе (ЯНАО) открылся круглогодичный туристический комплекс на берегу Голубого озера. Акватория озера зарыблена радужной форелью. Рыболовный сезон планируют открыть уже в этом году.
«Новое место для круглогодичного отдыха горожан появилось в 15 километрах от Губкинского на берегу Голубого озера. Акватория озера зарыблена поголовьем радужной форели, что позволит уже в этом году открыть рыболовный сезон. На турбазе будет организован прокат необходимого для этого снаряжения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте окружного отделения «Единой России».
Сообщается, что в этом году на территории базы появится пять гостевых домиков с парилкой и банным чаном. В ближайшее время планируется обустроить игровую и спортивную площадки.
Авторами проекта являются жители Губкинского Андрей Спиров и Динис Могорян. Реализовать задумку губкинцам помогли региональные меры поддержки от окружного центра «Мой бизнес» при поддержке правительства Ямала и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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