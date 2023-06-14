14 июня 2023

Тюменец выколол глаз посетителю «наливайки» из-за замечания

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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, автомобиль дпс, полиция, гибдд, дпс, дорожная безопасность
Житель Ялуторовска напал с ножом на посетителя кафе из-за замечания Фото:

Житель Ялуторовска (Тюменская область) закурил сигарету в здании кафе-магазина «BEER-Маркет», а когда один из посетителей сделал ему замечание, напал на него с ножом и выколол глаз. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«3 февраля 2023 года Николай, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в кафе-магазине „BEER-Маркет“, где закурил сигарету. На замечание потерпевшего и продавца магазина он не среагировал. Позже осужденный вызвал потерпевшего на улицу для разговора. В ходе ссоры, нанес последнему один удар по голове неустановленным предметом, обладающий рубящими свойствами и имеющим острую кромку», — указано в сообщении пресс-службы судов.

Там добавили, что потерпевший получил сквозное ранение глазницы с выпадением внутренних оболочек. В ходе разбирательств, подсудимый признал вину. Он пояснил, что ему не понравилось замечание, сделанное потерпевшим в кафе. Поэтому ялуторовчанин сходил домой за ножом, вернулся, и напал на него.

Ялуторовский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«з„ч.2 ст. 111 УК — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Он был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима с компенсацией морального вреда.

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Житель Ялуторовска (Тюменская область) закурил сигарету в здании кафе-магазина «BEER-Маркет», а когда один из посетителей сделал ему замечание, напал на него с ножом и выколол глаз. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «3 февраля 2023 года Николай, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в кафе-магазине „BEER-Маркет“, где закурил сигарету. На замечание потерпевшего и продавца магазина он не среагировал. Позже осужденный вызвал потерпевшего на улицу для разговора. В ходе ссоры, нанес последнему один удар по голове неустановленным предметом, обладающий рубящими свойствами и имеющим острую кромку», — указано в сообщении пресс-службы судов. Там добавили, что потерпевший получил сквозное ранение глазницы с выпадением внутренних оболочек. В ходе разбирательств, подсудимый признал вину. Он пояснил, что ему не понравилось замечание, сделанное потерпевшим в кафе. Поэтому ялуторовчанин сходил домой за ножом, вернулся, и напал на него. Ялуторовский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«з„ч.2 ст. 111 УК — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Он был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима с компенсацией морального вреда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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