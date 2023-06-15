Силуанов: трансформация мировой экономики проходит болезненно для других стран

15 июня 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Россия старается адаптироваться к экономической трансформации в мире, подчеркнул Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Трансформация мировой экономики проходит болезненно для всех ее участников. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Мировая [экономическая] трансформация проходит болезненно и для тех, кто раньше был лидером. Изменения происходят в связи с недружественными действиями [западных стран]», — подчеркнул Антон Силуанов в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМФЭ). Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Он дополнил, что трансформация неизбежна для все стран и Россия старается найти свое место в новых реалиях и сохранить свой суверенитет.

Трансформация мировой экономики проходит болезненно для всех ее участников. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Мировая [экономическая] трансформация проходит болезненно и для тех, кто раньше был лидером. Изменения происходят в связи с недружественными действиями [западных стран]», — подчеркнул Антон Силуанов в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМФЭ). Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Он дополнил, что трансформация неизбежна для все стран и Россия старается найти свое место в новых реалиях и сохранить свой суверенитет.