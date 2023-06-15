Силуанов: трансформация мировой экономики проходит болезненно для других стран

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Совместное заседание коллегий Министерства финансов Российской Федерации Министерства экономического развития Российской Федерации. Москва, силуанов антон
Россия старается адаптироваться к экономической трансформации в мире, подчеркнул Антон Силуанов Фото:
новость из сюжета
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Трансформация мировой экономики проходит болезненно для всех ее участников. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Мировая [экономическая] трансформация проходит болезненно и для тех, кто раньше был лидером. Изменения происходят в связи с недружественными действиями [западных стран]», — подчеркнул Антон Силуанов в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМФЭ). Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Он дополнил, что трансформация неизбежна для все стран и Россия старается найти свое место в новых реалиях и сохранить свой суверенитет.

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Трансформация мировой экономики проходит болезненно для всех ее участников. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Мировая [экономическая] трансформация проходит болезненно и для тех, кто раньше был лидером. Изменения происходят в связи с недружественными действиями [западных стран]», — подчеркнул Антон Силуанов в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМФЭ). Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Он дополнил, что трансформация неизбежна для все стран и Россия старается найти свое место в новых реалиях и сохранить свой суверенитет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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