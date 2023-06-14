В челябинской области ожидаются дожди с грозами. Скрин

15 июня 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

В Челябинской области будут дождливые выходные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Челябинскую область надвигаются грозы. Порывы ветра 16 и 17 июня могут достигнуть 14-15 метров в секунду, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «В регионе 16 июня пройдут грозы и поднимется сильный ветер, достигающий 14 метров в секунду. Ночью температура опустится до плюс 9-14 градусов. Дневная температура будет колебаться в пределах плюс 23-28 градусов. Выходные, 17 и 18 июня, начнутся с кратковременными дождями и порывами ветра до 15 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться в пределах плюс 9-14 градусов, днем — 21-26 градусов. 18 июня дожди продолжат идти, ветер успокоится. Температура ночью установится в пределах плюс 8-13 градусов, днем — 17-22 градусов тепла», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинске 16 июня гроз и осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет прогреваться до плюс 25-27 градусов. В субботу, 17 июня, начнутся слабые дожди, которые продолжат идти 18 июня. В выходные дни столбики термометров будут колебаться в пределах 18-25 градусов тепла днем и 10-13 ночью. По прогнозам синоптиков, в регионе с 16 по 18 июня будут идти дожди Скрин: сайт челябинского ЦГМС В Челябинск дожди придут 17 июня Скрин: сайт челябинского ЦГМС

На Челябинскую область надвигаются грозы. Порывы ветра 16 и 17 июня могут достигнуть 14-15 метров в секунду, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «В регионе 16 июня пройдут грозы и поднимется сильный ветер, достигающий 14 метров в секунду. Ночью температура опустится до плюс 9-14 градусов. Дневная температура будет колебаться в пределах плюс 23-28 градусов. Выходные, 17 и 18 июня, начнутся с кратковременными дождями и порывами ветра до 15 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться в пределах плюс 9-14 градусов, днем — 21-26 градусов. 18 июня дожди продолжат идти, ветер успокоится. Температура ночью установится в пределах плюс 8-13 градусов, днем — 17-22 градусов тепла», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинске 16 июня гроз и осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет прогреваться до плюс 25-27 градусов. В субботу, 17 июня, начнутся слабые дожди, которые продолжат идти 18 июня. В выходные дни столбики термометров будут колебаться в пределах 18-25 градусов тепла днем и 10-13 ночью.