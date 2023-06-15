Умерла актриса из «Карнавальной ночи» Евгения Шмелева

Скончалась актриса Евгения Шмелева
Скончалась советская актриса Евгения Шмелева. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем telegram-канале. Актрисе было 90 лет.
«Не стало Евгении Шмелевой, это она с двумя сестрами спела знаменитую „Таня-Танечка“ в фильме „Карнавальная ночь“. Очень грустная новость», — написал Андрей Малахов.
Евгения Шмелева также была участницей «вокального трио сестер Шмелевых». Особенно артистка была популярна в 50-60 годы прошлого века. Помимо «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова, Шмелева снималась в фильме «Полюшко-поле».
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