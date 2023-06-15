Умерла актриса из «Карнавальной ночи» Евгения Шмелева

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Скончалась актриса Евгения Шмелева Фото:

Скончалась советская актриса Евгения Шмелева. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем telegram-канале. Актрисе было 90 лет.

«Не стало Евгении Шмелевой, это она с двумя сестрами спела знаменитую „Таня-Танечка“ в фильме „Карнавальная ночь“. Очень грустная новость», — написал Андрей Малахов.

Евгения Шмелева также была участницей «вокального трио сестер Шмелевых». Особенно артистка была популярна в 50-60 годы прошлого века. Помимо «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова, Шмелева снималась в фильме «Полюшко-поле».

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Скончалась советская актриса Евгения Шмелева. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем telegram-канале. Актрисе было 90 лет. «Не стало Евгении Шмелевой, это она с двумя сестрами спела знаменитую „Таня-Танечка“ в фильме „Карнавальная ночь“. Очень грустная новость», — написал Андрей Малахов. Евгения Шмелева также была участницей «вокального трио сестер Шмелевых». Особенно артистка была популярна в 50-60 годы прошлого века. Помимо «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова, Шмелева снималась в фильме «Полюшко-поле».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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