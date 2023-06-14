В ЯНАО на Сабантуй приедет Герой России Рустам Сайфуллин

Герой России Рустам Сайфуллин приедет в Салехард на национальный праздник Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Салехард на праздник Сабантуй, который пройдет в городском саду 17 июня, приедет ветеран специальной военной операции, Герой России полковник Рустам Сайфуллин. С его участием запланировано несколько мероприятий патриотической направленности, рассказал URA.RU руководитель ассоциации татарских и башкирских народов ЯНАО Ильдус Резяпов.

«Мы пригласили Рустама Сайфуллина на Сабантуй, чтобы подчеркнуть, что национальный праздник проводится в условиях специальной военной операции. Там идут военные действия, и чем сплоченнее наши межнациональные отношения в тылу, тем крепче наше государство», — рассказал Ильдус Резяпов корреспонденту агентства.

Кроме участия в праздничных мероприятиях, полковник Сайфуллин проведет встречу с молодежью Салехарда, где расскажет о своей службе и героическом поступке. Также желающие смогут пообщаться с Героем России и получить памятный автограф.

По информации с сайта министерства обороны РФ, Рустам Сайфуллин получил медаль «Золотая Звезда» из рук министра обороны Сергея Шойгу в госпитале, где проходил лечение и реабилитацию после тяжелого ранения. Свой подвиг по наведению переправы через реку Северный Донец он совершил в 2022 году.

Ранее URA.RU рассказало, что в Надым приезжал Герой России штурман гражданской авиации Владимир Гасоян. Высокое звание он получил за предотвращение теракта в самолете.