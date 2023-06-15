Тюменские налоговики выдвинули иск о банкротстве против ООО «Союз-Энерго», которое задолжало государству 10,5 млн рублей. Информация об этом опубликована в электронной картотеке арбитражных дел.
«Арбитражное дело №А70-12772/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО »«Союз-Энерго», зарегистрированная в Тюмени. Сумма иска не указана, заявление зарегистрировано, но пока не принято в работу», — говорится в сообщении.
По данным системы СБИС, на момент публикации операции по счетам компании приостановлены, а долг по налогам составляет 10,5 млн рублей. Кроме того, сумма долга по исполнительным листам превышает 8 млн рублей. В списке выигранных торгов отмечены поставки кабеля и электрооборудования муниципальным организациям и коммерческим организациям в ЯНАО и Свердловской области.
Ранее агентство рассказало о финансовых проблемах еще одного крупного тюменского поставщика. У налоговой службы накопились вопросы к компании, работавшей с промышленными гигантами по всей России.
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