В Тюмени банкротят поставщика, работавшего с ямальскими и свердловскими муниципалитетами. Скрин

Тюменские налоговики выдвинули иск о банкротстве против тюменского ООО «Союз-Энерго»

15 июня 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Долг поставщика электрооборудования перед государством превысил 10 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменские налоговики выдвинули иск о банкротстве против ООО «Союз-Энерго», которое задолжало государству 10,5 млн рублей. Информация об этом опубликована в электронной картотеке арбитражных дел. «Арбитражное дело №А70-12772/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО »«Союз-Энерго», зарегистрированная в Тюмени. Сумма иска не указана, заявление зарегистрировано, но пока не принято в работу», — говорится в сообщении. По данным системы СБИС, на момент публикации операции по счетам компании приостановлены, а долг по налогам составляет 10,5 млн рублей. Кроме того, сумма долга по исполнительным листам превышает 8 млн рублей. В списке выигранных торгов отмечены поставки кабеля и электрооборудования муниципальным организациям и коммерческим организациям в ЯНАО и Свердловской области. Ранее агентство рассказало о финансовых проблемах еще одного крупного тюменского поставщика. У налоговой службы накопились вопросы к компании, работавшей с промышленными гигантами по всей России.

Тюменские налоговики выдвинули иск о банкротстве против ООО «Союз-Энерго», которое задолжало государству 10,5 млн рублей. Информация об этом опубликована в электронной картотеке арбитражных дел. «Арбитражное дело №А70-12772/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО »«Союз-Энерго», зарегистрированная в Тюмени. Сумма иска не указана, заявление зарегистрировано, но пока не принято в работу», — говорится в сообщении. По данным системы СБИС, на момент публикации операции по счетам компании приостановлены, а долг по налогам составляет 10,5 млн рублей. Кроме того, сумма долга по исполнительным листам превышает 8 млн рублей. В списке выигранных торгов отмечены поставки кабеля и электрооборудования муниципальным организациям и коммерческим организациям в ЯНАО и Свердловской области. Ранее агентство рассказало о финансовых проблемах еще одного крупного тюменского поставщика. У налоговой службы накопились вопросы к компании, работавшей с промышленными гигантами по всей России.