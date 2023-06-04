Промышленные гиганты России останутся без ключевого тюменского поставщика

В Тюмени банкротят производителя мобильных зданий, работавшего с предприятиями по всей России

05 июня 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

С иском о банкротстве завода мобильных конструкций в арбитражный суд обратились тюменские фискалы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Арбитражный суд Тюменской области принял иск о банкротстве в адрес тюменского ООО «Завод мобильных конструкций Дон», у которого в портфеле есть контракты с промышленными гигантами по всей России. Об этом сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Электронное дело №А70-11672/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Завод мобильных конструкций Дон“. Сумма иска не уточняется; дело зарегистрировано, но пока не принято в работу», — говорится в сообщении системы. Информационная система СБИС сообщает, что в настоящий момент счета компании заморожены по решению налоговиков. Среди рисков отмечаются так же долги по налогам и заработной плате, высокий процент обязательств перед кредиторами, а так же задолженности по исполнительным листам на сумму 19 миллионов рублей. В послужном списке завода мобильных конструкций СБИС указывает выигранные торги с якутской компанией «Алмазы Анабара», АО «Башкиравтодор», несколькими дочерними предприятиями «Роснефти» и другими промышленными гигантами России. Ранее агентство рассказало о громком банкротстве в строительной сфере Тюмени. Претензии у фискалов появились к подрядчику тюменских мэрий и госструктур.

Арбитражный суд Тюменской области принял иск о банкротстве в адрес тюменского ООО «Завод мобильных конструкций Дон», у которого в портфеле есть контракты с промышленными гигантами по всей России. Об этом сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Электронное дело №А70-11672/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Завод мобильных конструкций Дон“. Сумма иска не уточняется; дело зарегистрировано, но пока не принято в работу», — говорится в сообщении системы. Информационная система СБИС сообщает, что в настоящий момент счета компании заморожены по решению налоговиков. Среди рисков отмечаются так же долги по налогам и заработной плате, высокий процент обязательств перед кредиторами, а так же задолженности по исполнительным листам на сумму 19 миллионов рублей. В послужном списке завода мобильных конструкций СБИС указывает выигранные торги с якутской компанией «Алмазы Анабара», АО «Башкиравтодор», несколькими дочерними предприятиями «Роснефти» и другими промышленными гигантами России. Ранее агентство рассказало о громком банкротстве в строительной сфере Тюмени. Претензии у фискалов появились к подрядчику тюменских мэрий и госструктур.