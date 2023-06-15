Бойцы Кадырова приступили к охране границ России

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, ахмат, солдат, z войска, литера z, сво, кадыровцы
Основная задача чеченских бойцов — предотвращение вылазок диверсантов в Белогородскую область (фото из архива) Фото:
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Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Личный состав батальона «Запад-АХМАТ» заступил на службу по охране границ России. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, бойцы также ориентированы на предотвращение проникновения в Белгородскую область украинских диверсионных групп и противодействие им.

«В районе населенного пункта Нехотеевка наши бойцы укрепляются на территории КПП. Теперь для бандитов граница закрыта», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Также чеченские подразделения дежурят на пропускном пункте у села Казинка, который ранее атаковали диверсанты.

«Кто посягнет на наши границы, получит молниеносный ответ», — подчеркнул Кадыров. От отметил, что работы по защите границ координируют депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустам Агуев.

Ранее Кадыров заявил, что с Минобороны РФ, Погранслужбой ФСБ России и властями Белгородской области достигнута договоренность о помощи чеченских бойцов в предотвращении вылазок диверсантов на территорию региона. В этой работе задействованы бойцы батальона «Запад-АХМАТ».

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Личный состав батальона «Запад-АХМАТ» заступил на службу по охране границ России. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, бойцы также ориентированы на предотвращение проникновения в Белгородскую область украинских диверсионных групп и противодействие им. «В районе населенного пункта Нехотеевка наши бойцы укрепляются на территории КПП. Теперь для бандитов граница закрыта», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Также чеченские подразделения дежурят на пропускном пункте у села Казинка, который ранее атаковали диверсанты. «Кто посягнет на наши границы, получит молниеносный ответ», — подчеркнул Кадыров. От отметил, что работы по защите границ координируют депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустам Агуев. Ранее Кадыров заявил, что с Минобороны РФ, Погранслужбой ФСБ России и властями Белгородской области достигнута договоренность о помощи чеченских бойцов в предотвращении вылазок диверсантов на территорию региона. В этой работе задействованы бойцы батальона «Запад-АХМАТ».
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