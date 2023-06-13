Отловом диверсантов в Белгородской области займется спецназ Кадырова

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, бронежилет, каска, боец, боевые действия, воин, армия, военные, связь, рация, донбасс, война, патруль, обмундирование, часовой, снаряжение, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Подготовка бойцов «Запад-АХМАТ» идет совместно с Минобороны РФ, заявил Рамзан Кадыров Фото:

Бойцы батальона «Запад-АХМАТ» будут предотвращать диверсионные вылазки в приграничные регионы РФ. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Подготовка будет идти совместно с Минобороны России.

«На повестку были вынесены вопросы взаимодействия в рамках предотвращения диверсионных вылазок со стороны укронацистских вооруженных формирований в приграничных районах. В этой работе будут задействованы бойцы батальона „Запад-АХМАТ“», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Он уточнил, что сейчас командование бойцов совместно с Минобороны РФ разрабатывает наиболее эффективные меры для выполнения этой задачи. Кадыров уверен, что поставленные задачи будут выполнены без особых усилий.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что подразделение отправило в зону СВО десятки тысяч добровольцев, передает телеканал 360. Минобороны РФ подписало первый контракт с «Ахматом» в рамках приказа о добровольцах, пишет «Национальная служба новостей».

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Бойцы батальона «Запад-АХМАТ» будут предотвращать диверсионные вылазки в приграничные регионы РФ. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Подготовка будет идти совместно с Минобороны России. «На повестку были вынесены вопросы взаимодействия в рамках предотвращения диверсионных вылазок со стороны укронацистских вооруженных формирований в приграничных районах. В этой работе будут задействованы бойцы батальона „Запад-АХМАТ“», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что сейчас командование бойцов совместно с Минобороны РФ разрабатывает наиболее эффективные меры для выполнения этой задачи. Кадыров уверен, что поставленные задачи будут выполнены без особых усилий. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что подразделение отправило в зону СВО десятки тысяч добровольцев, передает телеканал 360. Минобороны РФ подписало первый контракт с «Ахматом» в рамках приказа о добровольцах, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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