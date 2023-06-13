Отловом диверсантов в Белгородской области займется спецназ Кадырова

Бойцы батальона «Запад-АХМАТ» будут предотвращать диверсионные вылазки в приграничные регионы РФ. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Подготовка будет идти совместно с Минобороны России.
«На повестку были вынесены вопросы взаимодействия в рамках предотвращения диверсионных вылазок со стороны укронацистских вооруженных формирований в приграничных районах. В этой работе будут задействованы бойцы батальона „Запад-АХМАТ“», — написал Кадыров в своем
Он уточнил, что сейчас командование бойцов совместно с Минобороны РФ разрабатывает наиболее эффективные меры для выполнения этой задачи. Кадыров уверен, что поставленные задачи будут выполнены без особых усилий.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что подразделение отправило в зону СВО десятки тысяч добровольцев, передает телеканал 360. Минобороны РФ подписало первый контракт с «Ахматом» в рамках приказа о добровольцах, пишет «Национальная служба новостей».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!