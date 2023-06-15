Тюменская область будет сотрудничать с Пермским краем в области науки и образования

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал меморандум о намерениях с главой Пермского края Дмитрием Махониным. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Встреча между ними состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«С Пермским краем будем „дружить“ кампусами! В Перми, так же как у нас, идет работа по созданию масштабного образовательного центра. Сотрудничать будем в нескольких направлениях: в области науки, технологий, образования и цифровизации, а также в сфере молодежной политики», — отметил Моор в своей публикации.
Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области планируют построить межвузовский кампус мирового уровня. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал сдать объект в течение ближайших пяти лет.
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