Тюменская область будет сотрудничать с Пермским краем в области науки и образования

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Открытие Защитники Отечества. Тюмень , моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с главой Пермского края Дмитрием Махониным на форуме ПМЭФ Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал меморандум о намерениях с главой Пермского края Дмитрием Махониным. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Встреча между ними состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«С Пермским краем будем „дружить“ кампусами! В Перми, так же как у нас, идет работа по созданию масштабного образовательного центра. Сотрудничать будем в нескольких направлениях: в области науки, технологий, образования и цифровизации, а также в сфере молодежной политики», — отметил Моор в своей публикации.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области планируют построить межвузовский кампус мирового уровня. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал сдать объект в течение ближайших пяти лет.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал меморандум о намерениях с главой Пермского края Дмитрием Махониным. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Встреча между ними состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «С Пермским краем будем „дружить“ кампусами! В Перми, так же как у нас, идет работа по созданию масштабного образовательного центра. Сотрудничать будем в нескольких направлениях: в области науки, технологий, образования и цифровизации, а также в сфере молодежной политики», — отметил Моор в своей публикации. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области планируют построить межвузовский кампус мирового уровня. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал сдать объект в течение ближайших пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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