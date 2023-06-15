Тюменская область будет сотрудничать с Пермским краем в области науки и образования

15 июня 2023 в 21:36 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с главой Пермского края Дмитрием Махониным на форуме ПМЭФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал меморандум о намерениях с главой Пермского края Дмитрием Махониным. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Встреча между ними состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «С Пермским краем будем „дружить“ кампусами! В Перми, так же как у нас, идет работа по созданию масштабного образовательного центра. Сотрудничать будем в нескольких направлениях: в области науки, технологий, образования и цифровизации, а также в сфере молодежной политики», — отметил Моор в своей публикации. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области планируют построить межвузовский кампус мирового уровня. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал сдать объект в течение ближайших пяти лет.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал меморандум о намерениях с главой Пермского края Дмитрием Махониным. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Встреча между ними состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «С Пермским краем будем „дружить“ кампусами! В Перми, так же как у нас, идет работа по созданию масштабного образовательного центра. Сотрудничать будем в нескольких направлениях: в области науки, технологий, образования и цифровизации, а также в сфере молодежной политики», — отметил Моор в своей публикации. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области планируют построить межвузовский кампус мирового уровня. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал сдать объект в течение ближайших пяти лет.