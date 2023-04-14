В Тюмени откроют проект мирового уровня, который привлечет в регион молодые таланты

14 апреля 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Студенческий кампус привлечет множество талантов, заявил Валерий Фальков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени создадут межвузовский студенческий кампус мирового уровня, который привлечет в регион много молодых талантов и станет ключевым проектом не только для города, но и для региона. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во ходе совещания по строительству кампуса с губернатором Тюменской области Александром Моором. По словам главы Минобрнауки, проект является «точкой притяжения талантов в регион». «Межвузовский кампус в Тюмени — один из ключевых проектов для города и всего региона, который должен качественно повлиять на развитие системы высшего образования», — заявил Валерий Фальков. Он подчеркнул, что для успешной реализации проекта нужно тщательно проработать концепцию его развития. Также необходимо посмотреть на проект с точки зрения привлечения иногородних студентов и и-за рубежа. Тюменская область попала в список победителей второй волны отбора проектов по созданию студенческих кампусов мирового уровня. Пректом предусматривается строительство кампуса площадью более 160 тысяч квадратных метров. Кроме того, предусмотрены общежития, лабораторный корпус, учебные помещения, а также ледовая арена, бассейн и общественно-деловая зона. Также в 2021 и 2022 года было отобрано 17 проектов. Так, студенческие кампусы, помимо Тюмени создадут в Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге, Калининграде, Челябинске, Москве, Новосибирске, Томске, Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иванове, Архангельске, Хабаровске, Великом Новгороде, а также на федеральной территории «Сириус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени создадут межвузовский студенческий кампус мирового уровня, который привлечет в регион много молодых талантов и станет ключевым проектом не только для города, но и для региона. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во ходе совещания по строительству кампуса с губернатором Тюменской области Александром Моором. По словам главы Минобрнауки, проект является «точкой притяжения талантов в регион». «Межвузовский кампус в Тюмени — один из ключевых проектов для города и всего региона, который должен качественно повлиять на развитие системы высшего образования», — заявил Валерий Фальков. Он подчеркнул, что для успешной реализации проекта нужно тщательно проработать концепцию его развития. Также необходимо посмотреть на проект с точки зрения привлечения иногородних студентов и и-за рубежа. Тюменская область попала в список победителей второй волны отбора проектов по созданию студенческих кампусов мирового уровня. Пректом предусматривается строительство кампуса площадью более 160 тысяч квадратных метров. Кроме того, предусмотрены общежития, лабораторный корпус, учебные помещения, а также ледовая арена, бассейн и общественно-деловая зона. Также в 2021 и 2022 года было отобрано 17 проектов. Так, студенческие кампусы, помимо Тюмени создадут в Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге, Калининграде, Челябинске, Москве, Новосибирске, Томске, Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иванове, Архангельске, Хабаровске, Великом Новгороде, а также на федеральной территории «Сириус».