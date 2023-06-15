Россия будет добиваться международного расследования диверсии на «Северном потоке»

Россия будет добиваться расследования на международном уровне диверсии на трубопроводе «Северный поток». Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы будем добиваться международного расследования и наказания тех, кто стоит за этим преступлением», — сообщил Полянский. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Россия считает недопустимым, что виновные до сих по не найдены и не переданы суду.
Ранее стало известно, что взрывы произошли 26 сентября 2022 года. Они были зафиксированы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2». Германия, Дания и Швеция не отрицали целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма. Центральное разведывательное управление США знали о планах Украины, которые связаны с подрывом «Северных потоков», передает
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