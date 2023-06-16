В день приезда Путина на площадке ПМЭФ отключат мобильный интернет

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Владимир Путин прибудет на пленарное заседание 16 июня Фото:
новость из сюжета
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Экспофоруме 16 июня, в день приезда президента России Владимира Путина, временно будет отсутствовать доступ в интернет с мобильных устройств. Об этом рассказали в Росконгресс.

«На площадке проведения ПМЭФ 16.06.2023 г. временно будет отсутствовать доступ в Интернет с мобильных устройств», — передает сообщения Росконгресса ТАСС. Там добавили, что интернет будет отключен из-за проведения технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи. Однако участники и гости форума смогут воспользоваться WiFi-сетью проекта SPIEF2023, как отметил советник президента и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Ранее стало известно, что пленарная сессия на ПМЭФ начнется 16 июня в 14:00 по московскому времени. Президент России готовится к участию в заседании и сделает большое выступление, после которого состоится дискуссия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на ПМЭФ Владимир Путин выступит с оценкой российской экономики и подробно расскажет о ее перспективах, передает Пятый канал.

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На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Экспофоруме 16 июня, в день приезда президента России Владимира Путина, временно будет отсутствовать доступ в интернет с мобильных устройств. Об этом рассказали в Росконгресс. «На площадке проведения ПМЭФ 16.06.2023 г. временно будет отсутствовать доступ в Интернет с мобильных устройств», — передает сообщения Росконгресса ТАСС. Там добавили, что интернет будет отключен из-за проведения технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи. Однако участники и гости форума смогут воспользоваться WiFi-сетью проекта SPIEF2023, как отметил советник президента и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Ранее стало известно, что пленарная сессия на ПМЭФ начнется 16 июня в 14:00 по московскому времени. Президент России готовится к участию в заседании и сделает большое выступление, после которого состоится дискуссия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на ПМЭФ Владимир Путин выступит с оценкой российской экономики и подробно расскажет о ее перспективах, передает Пятый канал.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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