В день приезда Путина на площадке ПМЭФ отключат мобильный интернет

Владимир Путин прибудет на пленарное заседание 16 июня Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Экспофоруме 16 июня, в день приезда президента России Владимира Путина, временно будет отсутствовать доступ в интернет с мобильных устройств. Об этом рассказали в Росконгресс.

«На площадке проведения ПМЭФ 16.06.2023 г. временно будет отсутствовать доступ в Интернет с мобильных устройств», — передает сообщения Росконгресса ТАСС. Там добавили, что интернет будет отключен из-за проведения технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи. Однако участники и гости форума смогут воспользоваться WiFi-сетью проекта SPIEF2023, как отметил советник президента и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Ранее стало известно, что пленарная сессия на ПМЭФ начнется 16 июня в 14:00 по московскому времени. Президент России готовится к участию в заседании и сделает большое выступление, после которого состоится дискуссия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на ПМЭФ Владимир Путин выступит с оценкой российской экономики и подробно расскажет о ее перспективах, передает Пятый канал.