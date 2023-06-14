Как пройдет ПМЭФ 2023 в Санкт-Петербурге. Инфографика

14 июня 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Санкт-Петербурге 14 июня стартовал XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Это ежегодная экономическая конференция в России с участием ведущих экономистов, представителей компаний, лидеров государств, министров, финансистов и ученых. В этом году он седьмой раз подряд пройдет в «Экспофоруме». URA.RU приводит актуальную информацию об основных участниках и программе форума в этом году. Основные участники ПМЭФ в 2023 году В этом году ожидается делегация участников из 130 государств мира. Отмечается, что организаторы акцентируют внимание на географическое разнообразие стран. В этом году будут представлены Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка, Латинская Америка. Также были приглашены участники из Индии, Ирана, Китая и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В последний, помимо самой России, входят такие страны как: Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. В работе форума ожидается участие и других стран: в ПМЭФ примет участие премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус;

приглашение получил бразильский лидер Луис Инасиу Лулу да Силва;

особое место отведено представителям Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ);

для подписания различных контрактов и соглашений на форум приехал президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани, который на протяжении 30 лет развивает сотрудничество между индийским и российским бизнесом. URA.RU Владимир Путин выступит на ПМЭФ На форуме заявлено несколько секций с международным участием. «Россия — Кыргызстан», «ЕАЭС — АСЕАН», «Россия — Китай», «Россия — ОАЭ», «Россия — Латинская Америка» и «Россия — Индия». Президент РФ Владимир Путин традиционно примет участие на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. В преддверии форума он обратился к его участникам и подчеркнул, что для России важно сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский лидер выступит на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня, а затем присоединится к дискуссии участников. Программа ПМЭФ в этом году Главная тема форума в этом году: «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Программа насчитывает более 150 мероприятий, в которых примет участие более тысячи модераторов и спикеров. Дискуссионные площадки на ПМЭФ-2023 поделены на шесть блоков: «Выстраивая технологический суверенитет»;

«Народосбережение и качество жизни — основной приоритет»;

«Рынок труда: ответ на новые вызовы»;

«Мировая экономика в эпоху глобального перелома»;

«Российская экономика: от адаптации к росту»;

«Бизнес-диалог». Больше всего тем для обсуждения посвящено российской экономике. Далее блок о мировой экономике. На третьем месте по обсуждению идет тема «Выстраивая технологический суверенитет». Ознакомиться с полной программой можно по ссылке . Сам форум проходит с 14 по 17 июня. Культурная программа ПМЭФ Культурная программа началась 13 июня. В нее входит фестиваль «Петербургские сезоны» с экскурсиями по выставкам в музеях Санкт-Петербурга. Также в филармонии и особняке Мясникова пройдут концерты классической музыки, а в Михайловском театре состоится гала-концерт звезд оперы и балета. В заключительный день форума его участники смогут посетить фестиваль «Паруса Кронштадта» в «Острове фортов». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Санкт-Петербурге 14 июня стартовал XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Это ежегодная экономическая конференция в России с участием ведущих экономистов, представителей компаний, лидеров государств, министров, финансистов и ученых. В этом году он седьмой раз подряд пройдет в «Экспофоруме». URA.RU приводит актуальную информацию об основных участниках и программе форума в этом году. В этом году ожидается делегация участников из 130 государств мира. Отмечается, что организаторы акцентируют внимание на географическое разнообразие стран. В этом году будут представлены Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка, Латинская Америка. Также были приглашены участники из Индии, Ирана, Китая и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В последний, помимо самой России, входят такие страны как: Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. В работе форума ожидается участие и других стран: На форуме заявлено несколько секций с международным участием. «Россия — Кыргызстан», «ЕАЭС — АСЕАН», «Россия — Китай», «Россия — ОАЭ», «Россия — Латинская Америка» и «Россия — Индия». Президент РФ Владимир Путин традиционно примет участие на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. В преддверии форума он обратился к его участникам и подчеркнул, что для России важно сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский лидер выступит на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня, а затем присоединится к дискуссии участников. Главная тема форума в этом году: «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Программа насчитывает более 150 мероприятий, в которых примет участие более тысячи модераторов и спикеров. Дискуссионные площадки на ПМЭФ-2023 поделены на шесть блоков: Больше всего тем для обсуждения посвящено российской экономике. Далее блок о мировой экономике. На третьем месте по обсуждению идет тема «Выстраивая технологический суверенитет». Культурная программа началась 13 июня. В нее входит фестиваль «Петербургские сезоны» с экскурсиями по выставкам в музеях Санкт-Петербурга. Также в филармонии и особняке Мясникова пройдут концерты классической музыки, а в Михайловском театре состоится гала-концерт звезд оперы и балета. В заключительный день форума его участники смогут посетить фестиваль «Паруса Кронштадта» в «Острове фортов».