Как пройдет ПМЭФ 2023 в Санкт-Петербурге. Инфографика

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Сбор гостей на пленарное заседание Питерского международного экономического форума (ПМЭФ 2022). Санкт-Петербург, пмэф
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня Фото:

В Санкт-Петербурге 14 июня стартовал XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Это ежегодная экономическая конференция в России с участием ведущих экономистов, представителей компаний, лидеров государств, министров, финансистов и ученых. В этом году он седьмой раз подряд пройдет в «Экспофоруме». URA.RU приводит актуальную информацию об основных участниках и программе форума в этом году.

Основные участники ПМЭФ в 2023 году

В этом году ожидается делегация участников из 130 государств мира. Отмечается, что организаторы акцентируют внимание на географическое разнообразие стран.

В этом году будут представлены Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка, Латинская Америка. Также были приглашены участники из Индии, Ирана, Китая и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В последний, помимо самой России, входят такие страны как: Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. В работе форума ожидается участие и других стран:

  • в ПМЭФ примет участие премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус;
  • приглашение получил бразильский лидер Луис Инасиу Лулу да Силва;
  • особое место отведено представителям Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ);
  • для подписания различных контрактов и соглашений на форум приехал президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани, который на протяжении 30 лет развивает сотрудничество между индийским и российским бизнесом.

Владимир Путин выступит на ПМЭФ

На форуме заявлено несколько секций с международным участием. «Россия — Кыргызстан», «ЕАЭС — АСЕАН», «Россия — Китай», «Россия — ОАЭ», «Россия — Латинская Америка» и «Россия — Индия».

Президент РФ Владимир Путин традиционно примет участие на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. В преддверии форума он обратился к его участникам и подчеркнул, что для России важно сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский лидер выступит на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня, а затем присоединится к дискуссии участников.

Программа ПМЭФ в этом году

Главная тема форума в этом году: «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Программа насчитывает более 150 мероприятий, в которых примет участие более тысячи модераторов и спикеров. Дискуссионные площадки на ПМЭФ-2023 поделены на шесть блоков:

  • «Выстраивая технологический суверенитет»;
  • «Народосбережение и качество жизни — основной приоритет»;
  • «Рынок труда: ответ на новые вызовы»;
  • «Мировая экономика в эпоху глобального перелома»;
  • «Российская экономика: от адаптации к росту»;
  • «Бизнес-диалог».

Больше всего тем для обсуждения посвящено российской экономике. Далее блок о мировой экономике. На третьем месте по обсуждению идет тема «Выстраивая технологический суверенитет».

Ознакомиться с полной программой можно по ссылке. Сам форум проходит с 14 по 17 июня.

Культурная программа ПМЭФ

Культурная программа началась 13 июня. В нее входит фестиваль «Петербургские сезоны» с экскурсиями по выставкам в музеях Санкт-Петербурга. Также в филармонии и особняке Мясникова пройдут концерты классической музыки, а в Михайловском театре состоится гала-концерт звезд оперы и балета. В заключительный день форума его участники смогут посетить фестиваль «Паруса Кронштадта» в «Острове фортов».

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В Санкт-Петербурге 14 июня стартовал XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Это ежегодная экономическая конференция в России с участием ведущих экономистов, представителей компаний, лидеров государств, министров, финансистов и ученых. В этом году он седьмой раз подряд пройдет в «Экспофоруме». URA.RU приводит актуальную информацию об основных участниках и программе форума в этом году. В этом году ожидается делегация участников из 130 государств мира. Отмечается, что организаторы акцентируют внимание на географическое разнообразие стран. В этом году будут представлены Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка, Латинская Америка. Также были приглашены участники из Индии, Ирана, Китая и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В последний, помимо самой России, входят такие страны как: Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. В работе форума ожидается участие и других стран: На форуме заявлено несколько секций с международным участием. «Россия — Кыргызстан», «ЕАЭС — АСЕАН», «Россия — Китай», «Россия — ОАЭ», «Россия — Латинская Америка» и «Россия — Индия». Президент РФ Владимир Путин традиционно примет участие на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. В преддверии форума он обратился к его участникам и подчеркнул, что для России важно сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский лидер выступит на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня, а затем присоединится к дискуссии участников. Главная тема форума в этом году: «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Программа насчитывает более 150 мероприятий, в которых примет участие более тысячи модераторов и спикеров. Дискуссионные площадки на ПМЭФ-2023 поделены на шесть блоков: Больше всего тем для обсуждения посвящено российской экономике. Далее блок о мировой экономике. На третьем месте по обсуждению идет тема «Выстраивая технологический суверенитет». Культурная программа началась 13 июня. В нее входит фестиваль «Петербургские сезоны» с экскурсиями по выставкам в музеях Санкт-Петербурга. Также в филармонии и особняке Мясникова пройдут концерты классической музыки, а в Михайловском театре состоится гала-концерт звезд оперы и балета. В заключительный день форума его участники смогут посетить фестиваль «Паруса Кронштадта» в «Острове фортов».
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