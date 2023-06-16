Российским военным выплатили по 300 тысяч рублей за уничтожение HIMARS и «Точек-У»

Российским военным выплатили деньги за уничтожение техники противника, сообщает Минобороны РФ Фото: Army Sgt. Dustin Biven / U.S. Department of Defense

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российским военным, уничтожившим за 2023 год 15 установок «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS, выплатили денежное вознаграждение. Сумма составляет 300 тысяч рублей на человека. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Российские военнослужащие, уничтожившие 15 установок „Точка-У“ <…>, получили по 300 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Там уточнили, что это денежное вознаграждение военные получили и за уничтожение систем залпового огня HIMARS.

Ведомство указало, что более 10 тысяч военных ВС РФ получили выплаты за уничтожение техники с начала спецоперации на Украине. Так, по 50 тысяч рублей получили военные за каждый сбитый украинский БПЛА. Всего было уничтожено 1211 беспилотников.