Российским военным выплатили по 300 тысяч рублей за уничтожение HIMARS и «Точек-У»

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Российским военным выплатили деньги за уничтожение техники противника, сообщает Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российским военным, уничтожившим за 2023 год 15 установок «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS, выплатили денежное вознаграждение. Сумма составляет 300 тысяч рублей на человека. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Российские военнослужащие, уничтожившие 15 установок „Точка-У“ <…>, получили по 300 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Там уточнили, что это денежное вознаграждение военные получили и за уничтожение систем залпового огня HIMARS.

Ведомство указало, что более 10 тысяч военных ВС РФ получили выплаты за уничтожение техники с начала спецоперации на Украине. Так, по 50 тысяч рублей получили военные за каждый сбитый украинский БПЛА. Всего было уничтожено 1211 беспилотников.

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Российским военным, уничтожившим за 2023 год 15 установок «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS, выплатили денежное вознаграждение. Сумма составляет 300 тысяч рублей на человека. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Российские военнослужащие, уничтожившие 15 установок „Точка-У“ <…>, получили по 300 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Там уточнили, что это денежное вознаграждение военные получили и за уничтожение систем залпового огня HIMARS. Ведомство указало, что более 10 тысяч военных ВС РФ получили выплаты за уничтожение техники с начала спецоперации на Украине. Так, по 50 тысяч рублей получили военные за каждый сбитый украинский БПЛА. Всего было уничтожено 1211 беспилотников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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