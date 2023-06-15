Роспотребнадзор попросил челябинцев не возить шашлыки в детские лагеря

Визит родителей нередко нарушает безопасность детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время летнего загородного отдыха родители нередко везут своим детям шашлыки, который могут предоставлять опасность после транспортировки в жару. Об этом 16 июня заявила на пресс-конференции начальник отдела по гигиене детей подростков ТУ Роспотребназдора Вероника Макарова.

«Что только не везут родители своим детям в загородные лагеря: шашлыки, жаренную курицу и газировку. Не нужно этого делать. Также не нужно привозить детям ягоды, их никто не умеет правильно обрабатывать», — порекомендовала Макарова.

Также несознательные родители во время посещения нередко берут детей на прогулку в лес. За территорией лагеря противоклещевая обработка не проводится, что чревато укусами паразитов. Родители сами подвергают опасности своих детей, отметила Макарова.