15 июня 2023

Роспотребнадзор попросил челябинцев не возить шашлыки в детские лагеря

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний лагерь "Каменный цветок". Екатеринбург, эвакуация, комната, номер, детский лагерь, палата, запасный выход
Визит родителей нередко нарушает безопасность детей Фото:

Во время летнего загородного отдыха родители нередко везут своим детям шашлыки, который могут предоставлять опасность после транспортировки в жару. Об этом 16 июня заявила на пресс-конференции начальник отдела по гигиене детей подростков ТУ Роспотребназдора Вероника Макарова.

«Что только не везут родители своим детям в загородные лагеря: шашлыки, жаренную курицу и газировку. Не нужно этого делать. Также не нужно привозить детям ягоды, их никто не умеет правильно обрабатывать», — порекомендовала Макарова.

Также несознательные родители во время посещения нередко берут детей на прогулку в лес. За территорией лагеря противоклещевая обработка не проводится, что чревато укусами паразитов. Родители сами подвергают опасности своих детей, отметила Макарова.

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Во время летнего загородного отдыха родители нередко везут своим детям шашлыки, который могут предоставлять опасность после транспортировки в жару. Об этом 16 июня заявила на пресс-конференции начальник отдела по гигиене детей подростков ТУ Роспотребназдора Вероника Макарова. «Что только не везут родители своим детям в загородные лагеря: шашлыки, жаренную курицу и газировку. Не нужно этого делать. Также не нужно привозить детям ягоды, их никто не умеет правильно обрабатывать», — порекомендовала Макарова. Также несознательные родители во время посещения нередко берут детей на прогулку в лес. За территорией лагеря противоклещевая обработка не проводится, что чревато укусами паразитов. Родители сами подвергают опасности своих детей, отметила Макарова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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