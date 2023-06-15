В Перми полицейские устроили погоню со стрельбой за «семеркой». Видео

16 июня 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Нарушитель был замечен сотрудниками полиции на улице Героев Хасана Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Перми сотрудники Госавтоинспекции в ночь на 16 июня устроили погоню за водителем ВАЗ-2107. Водитель «семерки», двигавшийся по улице Героев Хасана, нарушал правила дорожного движения. Полицейские потребовали водителя остановиться, подав специальный звуковой сигнал и включив проблесковые маячки, но тот проигнорировал требование стражей порядка. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Прикамью. «В ходе преследования водитель автомобиля ВАЗ-2107 неоднократно нарушал ПДД, чем создавал реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции и других участников дорожного движения. В соответствии с законом „О полиции“ наряд ДПС принял решение о применении табельного оружия», — сказано на сайте краевого ГУ МВД. Полиции удалось задержать нарушителя, им оказался мужчина 2002 года рождения. Водитель транспортного средства не пострадал, однако авто получило механические повреждения. Полицейские выяснили, что мужчина не имел водительских права управления и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас пермяк отбывает административный арест, в отношении него составлены административные материалы.

В Перми сотрудники Госавтоинспекции в ночь на 16 июня устроили погоню за водителем ВАЗ-2107. Водитель «семерки», двигавшийся по улице Героев Хасана, нарушал правила дорожного движения. Полицейские потребовали водителя остановиться, подав специальный звуковой сигнал и включив проблесковые маячки, но тот проигнорировал требование стражей порядка. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Прикамью. «В ходе преследования водитель автомобиля ВАЗ-2107 неоднократно нарушал ПДД, чем создавал реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции и других участников дорожного движения. В соответствии с законом „О полиции“ наряд ДПС принял решение о применении табельного оружия», — сказано на сайте краевого ГУ МВД. Полиции удалось задержать нарушителя, им оказался мужчина 2002 года рождения. Водитель транспортного средства не пострадал, однако авто получило механические повреждения. Полицейские выяснили, что мужчина не имел водительских права управления и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас пермяк отбывает административный арест, в отношении него составлены административные материалы.