На «курганской Рублевке» пройдут сборы областного отряда теробороны

В Курганской области проведут сборы отряда теробороны Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Отряд территориальной обороны Курганской области проведет обучающие сборы с элементами слаживания в селе Просвет Кетовского округа (который также именуют «курганской Рублевкой»). Об этом сообщили организаторы сбора в соцсетях.

«На ст. Просвет состоятся сборы по обучению и слаживанию отряда территориальной обороны Курганской области», — информирует паблик «Центр Ураган Курган» соцсети «ВКонтакте». Сборы начнутся с 22—23 июня.

На сборы приглашают всех желающих. После обучения можно будет стать челном отряда теробороны. Кандидатам необходимо будет предоставить личные данные организаторам.

Центр отмечает, что сборы проводятся при поддержке правительства Курганской области. Редакция попросила прокомментировать информацию в пресс-службе правительства. В службе ответили, что «в рамках сбора на территории Старого Просвета будут проведены занятия по оказанию первой медицинской помощи с целью обучения сотрудников подведомственных организаций оказывать первую медицинскую помощь в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного, природного характера». Такие учебно-методические сборы проходят на постоянной основе, отметили в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что бойцы из батальона «Енисей» встретились с учениками школ Половинского округа. Участники СВО познакомили ребят с тонкостями военного дела.