25 мая 2023

Бойцы СВО из батальона «Енисей» провели уроки мужества для курганских школьников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, экипировка, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, рожки автоматные
Участники спецоперации приехали в отпуск и встретились с учениками двух школ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации из батальона «Енисей» в рамках проведения уроков мужества встретились с учениками двух школ Половинского округа (Курганская область). Об этом сообщили специалисты реготделения российского военно-исторического общества, которое выступило организатором.

«Александр (позывной „Блогер“) и Владимир (позывной „Якубович“) — бойцы батальона „Енисей“. Они вернулись со спецоперации домой в отпуск и встретились с учениками школ на уроках мужества. <…> Зашла речь и о помощи нашим солдатам. Военнослужащие отметили, что письма с теплыми словами от школьников и посылки от земляков греют душу каждому солдату и поддерживают боевой дух», — написано в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении указано, что школьников познакомили с тонкостями военного дела. Также ученикам разрешили взять в руки настоящее оружие.

Ранее курганский боец с позывным «Маджахед», находящийся в зоне проведения боевых действий, передавал привет землякам. Его обращение было опубликовано в соцсети.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участники спецоперации из батальона «Енисей» в рамках проведения уроков мужества встретились с учениками двух школ Половинского округа (Курганская область). Об этом сообщили специалисты реготделения российского военно-исторического общества, которое выступило организатором. «Александр (позывной „Блогер“) и Владимир (позывной „Якубович“) — бойцы батальона „Енисей“. Они вернулись со спецоперации домой в отпуск и встретились с учениками школ на уроках мужества. <…> Зашла речь и о помощи нашим солдатам. Военнослужащие отметили, что письма с теплыми словами от школьников и посылки от земляков греют душу каждому солдату и поддерживают боевой дух», — написано в группе организации в соцсети «ВКонтакте». В сообщении указано, что школьников познакомили с тонкостями военного дела. Также ученикам разрешили взять в руки настоящее оружие. Ранее курганский боец с позывным «Маджахед», находящийся в зоне проведения боевых действий, передавал привет землякам. Его обращение было опубликовано в соцсети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...