Бойцы СВО из батальона «Енисей» провели уроки мужества для курганских школьников

Участники спецоперации приехали в отпуск и встретились с учениками двух школ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации из батальона «Енисей» в рамках проведения уроков мужества встретились с учениками двух школ Половинского округа (Курганская область). Об этом сообщили специалисты реготделения российского военно-исторического общества, которое выступило организатором.

«Александр (позывной „Блогер“) и Владимир (позывной „Якубович“) — бойцы батальона „Енисей“. Они вернулись со спецоперации домой в отпуск и встретились с учениками школ на уроках мужества. <…> Зашла речь и о помощи нашим солдатам. Военнослужащие отметили, что письма с теплыми словами от школьников и посылки от земляков греют душу каждому солдату и поддерживают боевой дух», — написано в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении указано, что школьников познакомили с тонкостями военного дела. Также ученикам разрешили взять в руки настоящее оружие.

Ранее курганский боец с позывным «Маджахед», находящийся в зоне проведения боевых действий, передавал привет землякам. Его обращение было опубликовано в соцсети.