15 июня 2023

В Челябинске пять троллейбусов изменят маршрут. Карта

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Бесплатный проезд в троллейбусе. Челябинск , троллейбус, бесплатный проезд, городской транспорт
Маршруты троллейбусов №7, №10, №12, №17 и №19 изменят с 17 по 19 июня Фото:

В Челябинске троллейбусы №7, №10, №12, №17 и №19 изменят свои маршруты на выходные. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского общественного транспорта.

«С 17 по 19 июня закрывается движение троллейбусов через перекресток проспектов Ленина и Свердловского. Отмена маршрута также коснется улицы Бажова от Героев Танкограда до Танкистов», — уточнили в службе перевозчика.

Причиной стала модернизация контактной сети. Маршрут №7 пройдет через Свердловский проспект, Труда, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольский проспект и ЧМК. Троллейбус №10 проследует по Солнечному берегу, Свободы, Тимирязева, площади Революции.

Через Молдавскую, Комсомольский и Свердловский проспекты, Труда, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев и Молдавскую пройдет троллейбус №12. Маршрут №17 пройдет по Молдавской, Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Труда, Энгельса и Парк Гагарина. По ЖБИ, Свободы, Тимирязева и площади Революции проследует троллейбус №19.

Взамен челябинцам предлагают воспользоваться автобусами №1, №2, №4, №21с, №34, №51, №55с, №64, №483 и КМ.
Взамен челябинцам предлагают воспользоваться автобусами №1, №2, №4, №21с, №34, №51, №55с, №64, №483 и КМ.

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В Челябинске троллейбусы №7, №10, №12, №17 и №19 изменят свои маршруты на выходные. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского общественного транспорта. «С 17 по 19 июня закрывается движение троллейбусов через перекресток проспектов Ленина и Свердловского. Отмена маршрута также коснется улицы Бажова от Героев Танкограда до Танкистов», — уточнили в службе перевозчика. Причиной стала модернизация контактной сети. Маршрут №7 пройдет через Свердловский проспект, Труда, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольский проспект и ЧМК. Троллейбус №10 проследует по Солнечному берегу, Свободы, Тимирязева, площади Революции. Через Молдавскую, Комсомольский и Свердловский проспекты, Труда, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев и Молдавскую пройдет троллейбус №12. Маршрут №17 пройдет по Молдавской, Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Труда, Энгельса и Парк Гагарина. По ЖБИ, Свободы, Тимирязева и площади Революции проследует троллейбус №19.
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