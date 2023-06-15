Маршруты троллейбусов №7, №10, №12, №17 и №19 изменят с 17 по 19 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске троллейбусы №7, №10, №12, №17 и №19 изменят свои маршруты на выходные. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского общественного транспорта.

«С 17 по 19 июня закрывается движение троллейбусов через перекресток проспектов Ленина и Свердловского. Отмена маршрута также коснется улицы Бажова от Героев Танкограда до Танкистов», — уточнили в службе перевозчика.

Причиной стала модернизация контактной сети. Маршрут №7 пройдет через Свердловский проспект, Труда, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольский проспект и ЧМК. Троллейбус №10 проследует по Солнечному берегу, Свободы, Тимирязева, площади Революции.

Через Молдавскую, Комсомольский и Свердловский проспекты, Труда, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев и Молдавскую пройдет троллейбус №12. Маршрут №17 пройдет по Молдавской, Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Труда, Энгельса и Парк Гагарина. По ЖБИ, Свободы, Тимирязева и площади Революции проследует троллейбус №19.