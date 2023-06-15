15 июня 2023

Мэр Тюмени Кухарук намекнул на свое переизбрание на новый срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие пешеходной улицы. Тюмень , кухарук руслан, мэр тюмени
Руслан Кухарук планирует вновь стать мэром Фото:

Мэр Тюмени Руслан Кухарук планирует выдвигаться на новый срок в должности главы города. Он намекнул на это в беседе с журналистом URA.RU.

«Сегодня очень многие программы, которые были запущены при моем непосредственном руководстве, хотелось бы, чтобы были доведены до конца. Поэтому, я думаю, здесь преемственность должна сохраняться», — ответил глава Тюмени журналисту на вопрос о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

Избирать мэра Тюмени будет новый созыв городской думы. Голосование состоится в октябре 2023 года.

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Мэр Тюмени Руслан Кухарук планирует выдвигаться на новый срок в должности главы города. Он намекнул на это в беседе с журналистом URA.RU. «Сегодня очень многие программы, которые были запущены при моем непосредственном руководстве, хотелось бы, чтобы были доведены до конца. Поэтому, я думаю, здесь преемственность должна сохраняться», — ответил глава Тюмени журналисту на вопрос о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. Избирать мэра Тюмени будет новый созыв городской думы. Голосование состоится в октябре 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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