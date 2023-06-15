Мэр Тюмени Кухарук намекнул на свое переизбрание на новый срок

Руслан Кухарук планирует вновь стать мэром Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэр Тюмени Руслан Кухарук планирует выдвигаться на новый срок в должности главы города. Он намекнул на это в беседе с журналистом URA.RU.

«Сегодня очень многие программы, которые были запущены при моем непосредственном руководстве, хотелось бы, чтобы были доведены до конца. Поэтому, я думаю, здесь преемственность должна сохраняться», — ответил глава Тюмени журналисту на вопрос о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

Избирать мэра Тюмени будет новый созыв городской думы. Голосование состоится в октябре 2023 года.