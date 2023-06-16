Mash: в Германии обанкротили ресторатора из-за того, что она русская

16 июня 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Алена Дирксен рискует лишиться своего ресторана в Германии Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Германии на владелицу ресторана «Родина» Алену Дирксен начали вешать долги из-за ее национальности. Причиной тому также стало видео, где она якобы призывает нанести удар по Дрездену из-за украинских митингующих, после которого ей начали угрожать. «На имя Дирксен начали приходить непонятные счета от АОК (та самая страховая госкомпания Германии). Позже к ее ресторану „Родина“ приставили кризисного управляющего, который задним числом оформили процесс банкротства. Сначала он выставил россиянке счет в 13 тысяч, после — 80, а потом и вовсе 10 миллионов евро», написали в telegram-канале. В СМИ уточнили, что по словам россиянки, нет никаких объективных причин для банкротства. Теперь девушка рискует потерять дело всей своей жизни. После начала спецоперации на Украине в странах Европы началась массовая русофобия. Однако в СМИ начали писать, что из-за неприязни к русским европейские государства рискуют столкнуться с экономическими проблемами. Причина в том, из-за антироссийской позиции многих правительств, в страны захлестнула волна банкротств, напоминает деловое издание «Взгляд».

В Германии на владелицу ресторана «Родина» Алену Дирксен начали вешать долги из-за ее национальности. Причиной тому также стало видео, где она якобы призывает нанести удар по Дрездену из-за украинских митингующих, после которого ей начали угрожать. «На имя Дирксен начали приходить непонятные счета от АОК (та самая страховая госкомпания Германии). Позже к ее ресторану „Родина“ приставили кризисного управляющего, который задним числом оформили процесс банкротства. Сначала он выставил россиянке счет в 13 тысяч, после — 80, а потом и вовсе 10 миллионов евро», написали в telegram-канале. В СМИ уточнили, что по словам россиянки, нет никаких объективных причин для банкротства. Теперь девушка рискует потерять дело всей своей жизни. После начала спецоперации на Украине в странах Европы началась массовая русофобия. Однако в СМИ начали писать, что из-за неприязни к русским европейские государства рискуют столкнуться с экономическими проблемами. Причина в том, из-за антироссийской позиции многих правительств, в страны захлестнула волна банкротств, напоминает деловое издание «Взгляд».