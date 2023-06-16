Путин предложил новый способ выплат детских пособий

Владимир Путин предложил выплачивать пособия на ребенка, несмотря на изменение доходов семьи
новость из сюжетаXXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)
Президент России Владимир Путин предложил выплачивать пособия на ребенка до полутора лет на весь период времени, несмотря на изменения дохода семьи. Такое предложение он сделал в рамках Петербургского международного экономического форума.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!