Путин предложил новый способ выплат детских пособий

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин предложил выплачивать пособия на ребенка, несмотря на изменение доходов семьи Фото:
новость из сюжета
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Президент России Владимир Путин предложил выплачивать пособия на ребенка до полутора лет на весь период времени, несмотря на изменения дохода семьи. Такое предложение он сделал в рамках Петербургского международного экономического форума.

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Президент России Владимир Путин предложил выплачивать пособия на ребенка до полутора лет на весь период времени, несмотря на изменения дохода семьи. Такое предложение он сделал в рамках Петербургского международного экономического форума.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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