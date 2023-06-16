Захарова: Россия знает, что предпринял Запад для срыва ПМЭФ

Западные страны во главе с Соединенными Штатами пытались вынудить буквально каждую страну отказаться от поездки в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Еще как давили. У нас есть информация, как обрабатывали буквально каждую страну. Писали письма. В ходе встреч угрожали. Делали это, конечно, передовики — это США. И просто буквально с каждой страной проводились соответствующие беседы по внушению идеи, что ехать на форум нельзя, что они столкнутся с последствиями», — рассказала Захарова в интервью ТАСС.
Ранее Захарова вывела формулу политики Вашингтона по отношению к России. Согласно ее мнению, США следуют концепции «убивай как можно больше русских». Она подчеркнула, что такое предположение подтверждается и заявлениями высокопоставленных политиков Вашингтона.
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