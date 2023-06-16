Захарова вывела формулу политики Вашингтона по отношению к России

17 июня 2023 в 04:24 Размер текста - 17 +

Захарова считает, что заявления Буша и Грэма подтверждают характер политики США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты придерживаются формулы «убивай как можно больше русских», а заявления западных политиков только подтверждают подобную точку зрения. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «В Вашингтоне концепция „убивай как можно больше русских“. Это было озвучено яркими представителями политического истеблишмента — и [бывший президент США] Джордж Буш-младший, и сенатор [Линдси] Грэм», — рассказала Захарова в интервью ТАСС. Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что финансирование Вооруженных сил Украины — это самая удачная трата денег Вашингтона, поскольку приводит к смерти русских людей. Однако публика не оценила подобные высказывания и раскритиковала Грэма в Twitter. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, пригрозил сенатору судьбой убитых политиков.

Соединенные Штаты придерживаются формулы «убивай как можно больше русских», а заявления западных политиков только подтверждают подобную точку зрения. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «В Вашингтоне концепция „убивай как можно больше русских“. Это было озвучено яркими представителями политического истеблишмента — и [бывший президент США] Джордж Буш-младший, и сенатор [Линдси] Грэм», — рассказала Захарова в интервью ТАСС. Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что финансирование Вооруженных сил Украины — это самая удачная трата денег Вашингтона, поскольку приводит к смерти русских людей. Однако публика не оценила подобные высказывания и раскритиковала Грэма в Twitter. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, пригрозил сенатору судьбой убитых политиков.