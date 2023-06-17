Песков: речь Путина на ПМЭФ-2023 задела мир за живое

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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ. Санкт-Петербург, путин владимир
Слова Путина об антисемитизме на Украине задели мир за живое Фото:
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XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Высказывания президента России Владимира Путина об антисемитизме на Украине задели за живое мировое сообщество. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы государства о том, что украинский президент Владимир Зеленский является «позором еврейского народа», так как в стране приравнивают к героям нацистские формирования.

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Главные тезисы из выступления Путина на ПМЭФ-2023

«Видно, что большой интерес в мире к выступлению президента на форуме. Видно, что история с украинским антисемитизмом задела за живое. Мы видим, что это не осталось незамеченными», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Высказывания президента России Владимира Путина об антисемитизме на Украине задели за живое мировое сообщество. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы государства о том, что украинский президент Владимир Зеленский является «позором еврейского народа», так как в стране приравнивают к героям нацистские формирования. «Видно, что большой интерес в мире к выступлению президента на форуме. Видно, что история с украинским антисемитизмом задела за живое. Мы видим, что это не осталось незамеченными», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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