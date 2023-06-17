Песков: речь Путина на ПМЭФ-2023 задела мир за живое

17 июня 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Слова Путина об антисемитизме на Украине задели мир за живое Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Высказывания президента России Владимира Путина об антисемитизме на Украине задели за живое мировое сообщество. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы государства о том, что украинский президент Владимир Зеленский является «позором еврейского народа», так как в стране приравнивают к героям нацистские формирования. Новость по теме Главные тезисы из выступления Путина на ПМЭФ-2023 «Видно, что большой интерес в мире к выступлению президента на форуме. Видно, что история с украинским антисемитизмом задела за живое. Мы видим, что это не осталось незамеченными», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Высказывания президента России Владимира Путина об антисемитизме на Украине задели за живое мировое сообщество. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы государства о том, что украинский президент Владимир Зеленский является «позором еврейского народа», так как в стране приравнивают к героям нацистские формирования. «Видно, что большой интерес в мире к выступлению президента на форуме. Видно, что история с украинским антисемитизмом задела за живое. Мы видим, что это не осталось незамеченными», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.