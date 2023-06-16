Главные тезисы из выступления Путина на ПМЭФ-2023

Владимир Путин заявил о развитии экономики России
новость из сюжетаXXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)
В ходе третьего дня проведения петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил президент России Владимир Путин. Он сделал ряд заявлений о будущем России и планах по развитию страны. URA.RU приводит главные тезисы, сказанные российским лидером в ходе ПМЭФ.
- Второй квартал 2022 года стал самым сложным для российской экономики. Тем не менее экономика в стране росла благодаря выбранной государством и бизнесом стратегии, а также развитию во многих сферах. Также Путин заявил, что в конце 2023 года ВВП может быть до 2%.
- Уровень безработицы в РФ упал до 3,3%. Такого низкого уровня не было никогда в истории России. Также инфляция в 2,9% сильно приблизилась к историческому минимуму, сказал российский лидер.
- Россия не закрывает двери для ушедших из страны компаний, несмотря на успешное импортозамещение и просьбы российских бизнесменов не пускать на российский рынок ушедшие зарубежные бренды. Президент отметил, что за 2022 год поступило более 90 тысяч заявок на регистрацию новых брендов от отечественных производителей.
- Российская сторона постепенно слезает с «нефтегазовой иглы». Однако Путин отметил, что, касаемо энергоресурсов, до сих пор сохраняются некоторые вопросы, на которые необходимо обратить внимание.
- Мораторий наказания, в период которого будет осуществляться амнистия для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям будет продлен на 2024 год. Президент РФ также подчеркнул, что считает правильным идти навстречу бизнесу в этом вопросе.
- Путин сказал, что уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) должен быть повышен на 18,5% с 1 января 2024 года. Также он заявил, что к 2030 году размер МРОТ должен увеличиться вдвое.
- Единое детское пособие должно выплачиваться вне зависимости от того, изменился доход семьи или нет. По такому же принципу должна предоставляться выплата на ребенка до полутора лет.
- 50% россиян, уехавших после февраля 2022 года, уже вернулись на Родину. По словам Путина, нет ничего плохого в том, чтобы осознать, что куда лучше жить среди родственников, в родной языковой среде, передает «Национальная служба новостей».
- Украинская армия не сможет долго воевать, используя и постоянно запрашивая военную технику Запада. Путин предположил, что скоро ВСУ вовсе перестанут использовать собственное вооружение.
- Российский лидер назвал президента Украины Владимира Зеленского «позором» еврейского народа», так как он причисляет нацистов к украинским героям. Так Путин отреагировал на заявление Зеленского о том, что у него есть еврейские корни.
- Западные истребители F-16 «будут гореть» также, как сейчас горят немецкие танки Leopard, если окажутся в распоряжении украинской армии. Также российский президент подчеркнул опасность втягивания НАТО в конфликт на Украине, сообщает телеканал 360.
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