Главные тезисы из выступления Путина на ПМЭФ-2023

Путин заявил о планах по развитию России и успехах СВО на ПМЭФ-2023

Владимир Путин заявил о развитии экономики России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

В ходе третьего дня проведения петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил президент России Владимир Путин. Он сделал ряд заявлений о будущем России и планах по развитию страны. URA.RU приводит главные тезисы, сказанные российским лидером в ходе ПМЭФ.