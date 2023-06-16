Мэр Перми Алексей Демкин поздравил выпускников военного института войск нацгвардии РФ с окончанием учебы. Совместные фото с ними он опубликовал в своих соцсетях.
«Поздравил выпускников военного института войск национальной гвардии Российской Федерации с окончанием учебы. Быть офицером войск национальной гвардии — это большая ответственность. Выпускники пермского военного института неоднократно доказывали на боевых постах, что честь офицера и верность присяге для них не пустые слова», — написал Алексей Демкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он добавил, что многие выпускники пермского института отмечены правительственными наградами. Демкин пожелал нынешним выпускникам здоровья и продвижения по службе.
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