16 июня 2023

Мэр Перми поздравил выпускников военного вуза. Фото

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Торжественный прием "Родина одна" ДК Солдатова. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин пожелал выпускникам продвижения по службе Фото:

Мэр Перми Алексей Демкин поздравил выпускников военного института войск нацгвардии РФ с окончанием учебы. Совместные фото с ними он опубликовал в своих соцсетях.

«Поздравил выпускников военного института войск национальной гвардии Российской Федерации с окончанием учебы. Быть офицером войск национальной гвардии — это большая ответственность. Выпускники пермского военного института неоднократно доказывали на боевых постах, что честь офицера и верность присяге для них не пустые слова», — написал Алексей Демкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что многие выпускники пермского института отмечены правительственными наградами. Демкин пожелал нынешним выпускникам здоровья и продвижения по службе.

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Мэр Перми Алексей Демкин поздравил выпускников военного института войск нацгвардии РФ с окончанием учебы. Совместные фото с ними он опубликовал в своих соцсетях. «Поздравил выпускников военного института войск национальной гвардии Российской Федерации с окончанием учебы. Быть офицером войск национальной гвардии — это большая ответственность. Выпускники пермского военного института неоднократно доказывали на боевых постах, что честь офицера и верность присяге для них не пустые слова», — написал Алексей Демкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что многие выпускники пермского института отмечены правительственными наградами. Демкин пожелал нынешним выпускникам здоровья и продвижения по службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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