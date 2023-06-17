Путин показал, как надо слушать гимн России. Видео

Путин дал понять топ-менеджеру Илюхиной, что во время исполнения гимна нужно молчать

17 июня 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заставил замолчать Елену Илюхину во время звучания гимна Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин, когда начал играть национальный гимн, замолчал и жестом руки попросил сделать то же самое заместителя гендиректора компании «Газпром Нефть», генерального директора ООО «Газпром Лахта» Елену Илюхину. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. На кадрах видно, как на церемонии подъема флагов в акватории Финского залива во время исполнения гимна России Путин замолкает, однако Илюхина продолжает ему что-то говорить. В ответ на это российский лидер прикладывает указательный палец к губам, дав понять, что сейчас не время для разговоров. Ранее стало известно, что Путин посетил торжественную церемонию поднятия флагов РФ, СССР и Российской империи в Парке 300-летия Петербурга. За мероприятием российский президент наблюдал с катера, передает «Федеральное агентство новостей».

Президент России Владимир Путин, когда начал играть национальный гимн, замолчал и жестом руки попросил сделать то же самое заместителя гендиректора компании «Газпром Нефть», генерального директора ООО «Газпром Лахта» Елену Илюхину. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. На кадрах видно, как на церемонии подъема флагов в акватории Финского залива во время исполнения гимна России Путин замолкает, однако Илюхина продолжает ему что-то говорить. В ответ на это российский лидер прикладывает указательный палец к губам, дав понять, что сейчас не время для разговоров. Ранее стало известно, что Путин посетил торжественную церемонию поднятия флагов РФ, СССР и Российской империи в Парке 300-летия Петербурга. За мероприятием российский президент наблюдал с катера, передает «Федеральное агентство новостей».