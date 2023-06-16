16 июня 2023

В Тюменской области пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на дороге Аромашево-Вагай Фото:

В Тюменской области водитель за рулем Toyota Camry перевернулся на трассе, в результате чего один человек погиб, трое пострадали. В момент аварии водитель был пьян, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

«Авария произошла на 40-м километре автодороги Аромашево-Вагай в Аромашевском районе. Автомобиль Toyota Camry, которым управлял 38-летний водитель, лишенный прав за пьяное вождение, съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В аварии погиб 40-летний пассажир», — сообщается в telegram-канале ГИБДД Тюменской области.

Также с различными травмами госпитализированы сам водитель и пассажиры, 36 и 34 лет. Все пострадавшие — жители Вагайского района. Медосвидетельствование водителя показало 1,53 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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В Тюменской области водитель за рулем Toyota Camry перевернулся на трассе, в результате чего один человек погиб, трое пострадали. В момент аварии водитель был пьян, сообщили в ГИБДД Тюменской области. «Авария произошла на 40-м километре автодороги Аромашево-Вагай в Аромашевском районе. Автомобиль Toyota Camry, которым управлял 38-летний водитель, лишенный прав за пьяное вождение, съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В аварии погиб 40-летний пассажир», — сообщается в telegram-канале ГИБДД Тюменской области. Также с различными травмами госпитализированы сам водитель и пассажиры, 36 и 34 лет. Все пострадавшие — жители Вагайского района. Медосвидетельствование водителя показало 1,53 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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