В Тюменской области пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП

17 июня 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на дороге Аромашево-Вагай Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области водитель за рулем Toyota Camry перевернулся на трассе, в результате чего один человек погиб, трое пострадали. В момент аварии водитель был пьян, сообщили в ГИБДД Тюменской области. «Авария произошла на 40-м километре автодороги Аромашево-Вагай в Аромашевском районе. Автомобиль Toyota Camry, которым управлял 38-летний водитель, лишенный прав за пьяное вождение, съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В аварии погиб 40-летний пассажир», — сообщается в telegram-канале ГИБДД Тюменской области. Также с различными травмами госпитализированы сам водитель и пассажиры, 36 и 34 лет. Все пострадавшие — жители Вагайского района. Медосвидетельствование водителя показало 1,53 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Тюменской области водитель за рулем Toyota Camry перевернулся на трассе, в результате чего один человек погиб, трое пострадали. В момент аварии водитель был пьян, сообщили в ГИБДД Тюменской области. «Авария произошла на 40-м километре автодороги Аромашево-Вагай в Аромашевском районе. Автомобиль Toyota Camry, которым управлял 38-летний водитель, лишенный прав за пьяное вождение, съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В аварии погиб 40-летний пассажир», — сообщается в telegram-канале ГИБДД Тюменской области. Также с различными травмами госпитализированы сам водитель и пассажиры, 36 и 34 лет. Все пострадавшие — жители Вагайского района. Медосвидетельствование водителя показало 1,53 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.