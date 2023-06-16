16 июня 2023
15 июня 2023

Губернатор ХМАО договорилась о сотрудничестве с Ярославской областью

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Наталья Комарова подписала планы по сотрудничеству с Ярославской областью Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала план сотрудничества с Ярославской областью на 2023—2025 годы. Это случилось во время визита в Ярославль.

«Наталья Комарова провела рабочую встречу с губернатором области Михаилом Евраевым. Главы подписали план мероприятий на 2023—2025 годы по реализации генерального соглашения между администрациями Ярославской области и автономного округа от 06.12.1996 года», — сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».

Уточняется, что документ регламентирует сотрудничество в сфере нефтегазодобывающей отрасли, агропромышленного комплекса и туризма. Евраев отметил взаимный интерес жителей двух регионов в сфере туризма, а также массу точек соприкосновения для сотрудничества с ХМАО.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала план сотрудничества с Ярославской областью на 2023—2025 годы. Это случилось во время визита в Ярославль. «Наталья Комарова провела рабочую встречу с губернатором области Михаилом Евраевым. Главы подписали план мероприятий на 2023—2025 годы по реализации генерального соглашения между администрациями Ярославской области и автономного округа от 06.12.1996 года», — сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». Уточняется, что документ регламентирует сотрудничество в сфере нефтегазодобывающей отрасли, агропромышленного комплекса и туризма. Евраев отметил взаимный интерес жителей двух регионов в сфере туризма, а также массу точек соприкосновения для сотрудничества с ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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