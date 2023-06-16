Губернатор ХМАО договорилась о сотрудничестве с Ярославской областью

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала план сотрудничества с Ярославской областью на 2023—2025 годы. Это случилось во время визита в Ярославль.
«Наталья Комарова провела рабочую встречу с губернатором области Михаилом Евраевым. Главы подписали план мероприятий на 2023—2025 годы по реализации генерального соглашения между администрациями Ярославской области и автономного округа от 06.12.1996 года», — сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».
Уточняется, что документ регламентирует сотрудничество в сфере нефтегазодобывающей отрасли, агропромышленного комплекса и туризма. Евраев отметил взаимный интерес жителей двух регионов в сфере туризма, а также массу точек соприкосновения для сотрудничества с ХМАО.
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