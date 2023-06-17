Путин отреагировал на мирный план африканцев, приехавших из Киева

Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу со всеми, кто учитывает интересы всех сторон конфликта
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва уважает позицию ЮАР в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом российский лидер заявил во время встречи с главами ряда африканских государств.
«Россия с большим уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов, более справедливому миропорядку», — сказал Владимир Путин. Также российский лидер подчеркнул, что Москва готова к переговорам со всеми, кто желает мира, учитывая интересы всех сторон конфликта. Трансляция встречи проходит на телеканале «Россия-24».
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