Путин отреагировал на мирный план африканцев, приехавших из Киева

Путин заявил, что уважает мирный план ЮАР по урегулированию конфликта на Украине
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу со всеми, кто учитывает интересы всех сторон конфликта Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва уважает позицию ЮАР в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом российский лидер заявил во время встречи с главами ряда африканских государств.

«Россия с большим уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов, более справедливому миропорядку», — сказал Владимир Путин. Также российский лидер подчеркнул, что Москва готова к переговорам со всеми, кто желает мира, учитывая интересы всех сторон конфликта. Трансляция встречи проходит на телеканале «Россия-24».

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва уважает позицию ЮАР в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом российский лидер заявил во время встречи с главами ряда африканских государств. «Россия с большим уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов, более справедливому миропорядку», — сказал Владимир Путин. Также российский лидер подчеркнул, что Москва готова к переговорам со всеми, кто желает мира, учитывая интересы всех сторон конфликта. Трансляция встречи проходит на телеканале «Россия-24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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