17 июня 2023

Западная журналистка удивилась жизни россиян под санкциями

Корреспондент Sky News Мэгней: западный бизнес остался в России
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Американская журналистка удивилась, что в России остались многие бренды Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Корреспондент Sky News Диана Мэгней не ожидала увидеть в России западный бизнес, который ранее намеревался покинуть страну из-за спецоперации. Журналистка поделился своим удивлением по поводу успешности российской экономики.

«Здесь до сих пор остается западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт», — заявила Мэгней в эфире телеканала Sky News. Она добавила, что страна справляется с санкциями. Например, Inditex (*владелец бренда Zara) открыла магазины под новыми названиями.

После начала Россией специальной военной операции западные страны ввели ряд ограничительных мер. На данный момент введено 10 пакетов санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что в следующий пакет будут включены меры против обхода уже действующих ограничений

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Корреспондент Sky News Диана Мэгней не ожидала увидеть в России западный бизнес, который ранее намеревался покинуть страну из-за спецоперации. Журналистка поделился своим удивлением по поводу успешности российской экономики. «Здесь до сих пор остается западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт», — заявила Мэгней в эфире телеканала Sky News. Она добавила, что страна справляется с санкциями. Например, Inditex (*владелец бренда Zara) открыла магазины под новыми названиями. После начала Россией специальной военной операции западные страны ввели ряд ограничительных мер. На данный момент введено 10 пакетов санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что в следующий пакет будут включены меры против обхода уже действующих ограничений
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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