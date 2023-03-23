23 марта 2023

Глава Еврокомиссии раскрыла содержание 11-го пакета санкций против РФ

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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен, stock
В новый 11-й пакет санкций против РФ включат меры для обхода ограничений, заявила Урсула фон дер Ляйен Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

11-й пакет антироссийских санкций будет включать меры против обхода действующих ограничений. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«11-й пакет санкций будет также и в основном включать меры против обхода (действующих ограничений — URA.RU), — сказала Фон дер Ляйен в ходе выступления на саммите Евросоюза в Брюсселе. Она отметила, что набор принятых мер уже есть, но их недостаточно.

Страны Запада ввели жесткие санкции против России с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Одним из первых запретов стало ограничение на экспорт товаров и технологий, необходимых для российского сектора обороны, безопасности и для авиационной и космической отраслей, передает MK.RU. В десятый пакет санкций Евросоюза вошли механизмы, которые будут блокировать пути обхода предыдущих, сообщает ФАН. По словам президента США Джо Байдена, ЕС и Вашингтон готовятся принять дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки РФ третьими странами. В частности, в Астане накануне заявили, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с РФ, но страна не собирается становиться площадкой для обхода ограничений.

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11-й пакет антироссийских санкций будет включать меры против обхода действующих ограничений. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «11-й пакет санкций будет также и в основном включать меры против обхода (действующих ограничений — URA.RU), — сказала Фон дер Ляйен в ходе выступления на саммите Евросоюза в Брюсселе. Она отметила, что набор принятых мер уже есть, но их недостаточно. Страны Запада ввели жесткие санкции против России с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Одним из первых запретов стало ограничение на экспорт товаров и технологий, необходимых для российского сектора обороны, безопасности и для авиационной и космической отраслей, передает MK.RU. В десятый пакет санкций Евросоюза вошли механизмы, которые будут блокировать пути обхода предыдущих, сообщает ФАН. По словам президента США Джо Байдена, ЕС и Вашингтон готовятся принять дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки РФ третьими странами. В частности, в Астане накануне заявили, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с РФ, но страна не собирается становиться площадкой для обхода ограничений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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