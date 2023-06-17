Синоптик Пулин предрек екатеринбуржцам дожди

Воскресный день в Екатеринбурге будет дождливым

18 июня 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге 18 июня пройдут небольшие дожди, заявил синоптик Алексей Пулин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге во второй половине 18 июня ожидается небольшой дождь. При этом температура будет ниже, чем накануне, — этому поспособствуют облака, заявил синоптик Алексей Пулин. «Во второй половине 18 июня в Екатеринбурге прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха ожидается ниже, чем накануне, а облачная погода ограничит дневной прогрев», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге днем, по словам синоптика, ожидается 14—16 градусов тепла, а ночью температура воздуха опустится до 8—10 градусов. В Свердловской области воздух прогреется до 13—18 градусов.

В Екатеринбурге во второй половине 18 июня ожидается небольшой дождь. При этом температура будет ниже, чем накануне, — этому поспособствуют облака, заявил синоптик Алексей Пулин. «Во второй половине 18 июня в Екатеринбурге прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха ожидается ниже, чем накануне, а облачная погода ограничит дневной прогрев», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге днем, по словам синоптика, ожидается 14—16 градусов тепла, а ночью температура воздуха опустится до 8—10 градусов. В Свердловской области воздух прогреется до 13—18 градусов.