17 июня 2023
16 июня 2023

Синоптик Пулин предрек екатеринбуржцам дожди

Воскресный день в Екатеринбурге будет дождливым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождь в Екатеринбурге. Екатеринбург, зонт, дождливая погода, дождь в городе
В Екатеринбурге 18 июня пройдут небольшие дожди, заявил синоптик Алексей Пулин Фото:

В Екатеринбурге во второй половине 18 июня ожидается небольшой дождь. При этом температура будет ниже, чем накануне, — этому поспособствуют облака, заявил синоптик Алексей Пулин.

«Во второй половине 18 июня в Екатеринбурге прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха ожидается ниже, чем накануне, а облачная погода ограничит дневной прогрев», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Екатеринбурге днем, по словам синоптика, ожидается 14—16 градусов тепла, а ночью температура воздуха опустится до 8—10 градусов. В Свердловской области воздух прогреется до 13—18 градусов.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге во второй половине 18 июня ожидается небольшой дождь. При этом температура будет ниже, чем накануне, — этому поспособствуют облака, заявил синоптик Алексей Пулин. «Во второй половине 18 июня в Екатеринбурге прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха ожидается ниже, чем накануне, а облачная погода ограничит дневной прогрев», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге днем, по словам синоптика, ожидается 14—16 градусов тепла, а ночью температура воздуха опустится до 8—10 градусов. В Свердловской области воздух прогреется до 13—18 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...