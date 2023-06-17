В Верхней Пышме нашли мертвым бывшего спецназовца, сражавшегося в Чечне. Фото

18 июня 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Бывший спецназовец утонул в реке (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Верхней Пышме нашли мертвым 50-летнего Александра Желтикова, служившего в спецназе и участвовавшего в конфликте в Чечне. Мужчина с 15 июня считался пропавшим без вести. Близкий человек погибшего рассказал журналисту URA.RU, что мужчина утонул, информацию о его смерти подтвердили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». «Александр Желтиков утонул, но также у него пропали личные вещи. Мы написали сообщение в полицию», — сообщил собеседник агентства. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина пропал 15 июня. Спустя два дня волонтеры сообщили, что нашли Желтикова мертвым. Желтиков, по словам его знакомого, имеет боевые награды. «Он никогда не кичился этим», — добавил собеседник. По его словам, мужчина отзывался о службе в силовых структурах только хорошо. Близкие погибшего утверждают, что мужчина в день пропажи ушел на лодочную станцию. Журналист URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области, там обещали прокомментировать происшествие позднее. Мужчину искали с 15 июня Фото: сообщество «Лиза Алерт Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте»

В Верхней Пышме нашли мертвым 50-летнего Александра Желтикова, служившего в спецназе и участвовавшего в конфликте в Чечне. Мужчина с 15 июня считался пропавшим без вести. Близкий человек погибшего рассказал журналисту URA.RU, что мужчина утонул, информацию о его смерти подтвердили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». «Александр Желтиков утонул, но также у него пропали личные вещи. Мы написали сообщение в полицию», — сообщил собеседник агентства. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина пропал 15 июня. Спустя два дня волонтеры сообщили, что нашли Желтикова мертвым. Желтиков, по словам его знакомого, имеет боевые награды. «Он никогда не кичился этим», — добавил собеседник. По его словам, мужчина отзывался о службе в силовых структурах только хорошо. Близкие погибшего утверждают, что мужчина в день пропажи ушел на лодочную станцию. Журналист URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области, там обещали прокомментировать происшествие позднее.