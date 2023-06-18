Выступление пройдет на площадке ТРЦ «Карнавал»
В Екатеринбурге пройдет бесплатный концерт российского певца и видеоблогера Хабиба (Хабиб Шарипов). Мероприятие пройдет на площади перед торгово-развлекательным центром «Карнавал».
«Хабиб в „Карнавале“ 25 июня. После концерта поклонников ждет фотосессия. Вход свободный», — говорится на официальном сайте ТРЦ.
Ранее URA.RU сообщало о концерте Клавы Коки (Клавдии Высоковой) на 300-летии города Екатеринбурга, который может не состояться. По информации источника, выступление может сорваться из-за нежелания концертных площадок принимать певицу.
Анонс концерта Хабиба в ТРЦ «Карнавал»
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