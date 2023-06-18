18 июня 2023
17 июня 2023
16 июня 2023

Певец Хабиб даст бесплатный концерт в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Выступление пройдет на площадке ТРЦ «Карнавал» Фото:

В Екатеринбурге пройдет бесплатный концерт российского певца и видеоблогера Хабиба (Хабиб Шарипов). Мероприятие пройдет на площади перед торгово-развлекательным центром «Карнавал».

«Хабиб в „Карнавале“ 25 июня. После концерта поклонников ждет фотосессия. Вход свободный», — говорится на официальном сайте ТРЦ.

Ранее URA.RU сообщало о концерте Клавы Коки (Клавдии Высоковой) на 300-летии города Екатеринбурга, который может не состояться. По информации источника, выступление может сорваться из-за нежелания концертных площадок принимать певицу.

Анонс концерта Хабиба в ТРЦ «Карнавал»
Анонс концерта Хабиба в ТРЦ «Карнавал»

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В Екатеринбурге пройдет бесплатный концерт российского певца и видеоблогера Хабиба (Хабиб Шарипов). Мероприятие пройдет на площади перед торгово-развлекательным центром «Карнавал». «Хабиб в „Карнавале“ 25 июня. После концерта поклонников ждет фотосессия. Вход свободный», — говорится на официальном сайте ТРЦ. Ранее URA.RU сообщало о концерте Клавы Коки (Клавдии Высоковой) на 300-летии города Екатеринбурга, который может не состояться. По информации источника, выступление может сорваться из-за нежелания концертных площадок принимать певицу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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