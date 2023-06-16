Выступление Клавы Коки на 300-летии Екатеринбурга срывается

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Дня города. Челябинск , шоу, праздник, клава кока
Предполагалось, что Клава Кока выступит в самом центре Екатеринбурга — как и положено хедлайнеру Фото:

У начальника управления культуры Екатеринбурга Ильи Маркова новая головная боль — концерт Клавы Коки (Клавдии Высоковой). По данным URA.RU, популярную певицу, выступление которой на 300-летии города (будет отмечаться в августе), уже оплатили меценаты, не хочет принимать ни одна из площадок.

«Якобы из-за „неоднозначной репутации“», — сказал источник агентства в городской власти. Причина в недавних обвинениях в «пропаганде алкоголя, насилия и разврата» или в чем-то другом, неясно. Но проблема настолько серьезна, что ее обсуждают на совещаниях в мэрии. Марков, отвечающий за развлекательную программу юбилея, на вопрос корреспондента к моменту публикации не ответил.

О том, что миллиардеры в качестве подарка родному Екатеринбургу «везут» на 300-летие Клаву Коку и Niletto (Даниил Прытков) — уроженцев уральской столицы, — URA.RU рассказало еще в марте. Клава Кока уже выступала на днях города. Так, в «ковидном» 2021-м у нее был концерт на крыше элитного ЖК «Кандинский», а в 2022-м — в Академическом районе.

Новость по теме
Клава Кока согласилась бесплатно помочь родному Екатеринбургу после публикации URA.RU

В начале июня разгорелся скандал: чиновники мэрии попросили Клаву Коку бесплатно сняться для плакатов к 300-летию. Менеджеры артистки запросили три миллиона рублей. Переговоры администрации прекратила — ведь 20 других известных екатеринбуржцев (включая Niletto) согласились поучаствовать в пиар-кампании бесплатно.

Однако вскоре выяснилось, что сама Клава Кока о просьбе не знала: ее менеджеры восприняли письмо из Екатеринбурга как очередное коммерческое предложение и ответили «на автомате». В итоге свои снимки через представителей Клава Кока властям оперативно направила.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У начальника управления культуры Екатеринбурга Ильи Маркова новая головная боль — концерт Клавы Коки (Клавдии Высоковой). По данным URA.RU, популярную певицу, выступление которой на 300-летии города (будет отмечаться в августе), уже оплатили меценаты, не хочет принимать ни одна из площадок. «Якобы из-за „неоднозначной репутации“», — сказал источник агентства в городской власти. Причина в недавних обвинениях в «пропаганде алкоголя, насилия и разврата» или в чем-то другом, неясно. Но проблема настолько серьезна, что ее обсуждают на совещаниях в мэрии. Марков, отвечающий за развлекательную программу юбилея, на вопрос корреспондента к моменту публикации не ответил. О том, что миллиардеры в качестве подарка родному Екатеринбургу «везут» на 300-летие Клаву Коку и Niletto (Даниил Прытков) — уроженцев уральской столицы, — URA.RU рассказало еще в марте. Клава Кока уже выступала на днях города. Так, в «ковидном» 2021-м у нее был концерт на крыше элитного ЖК «Кандинский», а в 2022-м — в Академическом районе. В начале июня разгорелся скандал: чиновники мэрии попросили Клаву Коку бесплатно сняться для плакатов к 300-летию. Менеджеры артистки запросили три миллиона рублей. Переговоры администрации прекратила — ведь 20 других известных екатеринбуржцев (включая Niletto) согласились поучаствовать в пиар-кампании бесплатно. Однако вскоре выяснилось, что сама Клава Кока о просьбе не знала: ее менеджеры восприняли письмо из Екатеринбурга как очередное коммерческое предложение и ответили «на автомате». В итоге свои снимки через представителей Клава Кока властям оперативно направила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...