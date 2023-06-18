Аналитики раскрыли статистику бедности курганцев

РИАН: доля населения за чертой бедности в Курганской области снизилась на 1,5%

19 июня 2023 в 02:53 Размер текста - 17 +

По данным аналитиков, в регионе стало меньше бедных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области стало меньше людей, которые проживают за чертой бедности. Это указано в рейтинге российских регионов по доходам населения. «Курганская область. Изменение доли населения за чертой бедности в 2022 году: минус 1,5%», — говорится в исследовании на сайте РИА Новости. При этом на доля населения, находящегося за чертой бедности, по данным прошлого года составляет 17%. В рейтинге регионов по материальному благополучию граждан область занимает 77 место. Статистика свидетельствует также, что отношение медианных доходов курганцев к стоимости фиксированных наборов товаров и услуг равно 1,25 единиц. Ранее аналитики раскрыли, что жители Курганской области стали больше зарабатывать. Территория поднялась на один пункт вверх в рейтинге регионов РФ по доходам населения.

В Курганской области стало меньше людей, которые проживают за чертой бедности. Это указано в рейтинге российских регионов по доходам населения. «Курганская область. Изменение доли населения за чертой бедности в 2022 году: минус 1,5%», — говорится в исследовании на сайте РИА Новости. При этом на доля населения, находящегося за чертой бедности, по данным прошлого года составляет 17%. В рейтинге регионов по материальному благополучию граждан область занимает 77 место. Статистика свидетельствует также, что отношение медианных доходов курганцев к стоимости фиксированных наборов товаров и услуг равно 1,25 единиц. Ранее аналитики раскрыли, что жители Курганской области стали больше зарабатывать. Территория поднялась на один пункт вверх в рейтинге регионов РФ по доходам населения.