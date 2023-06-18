Аналитики поделились, как в Тюменской области изменились зарплаты строителей

В Тюменской области на треть увеличились зарплаты строителей

19 июня 2023 в 08:39 Размер текста - 17 +

Наибольший рост зарплат отмечен у бетонщиков, арматурщиков и маляров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области средние зарплатные предложения для сотрудников строительной отрасли увеличились на 30%. Об этом рассказал руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев. «В Тюмени выросло число вакансий в строительной сфере, при этом работодатели увеличивают и зарплаты. По итогам мая 2023 года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года в сфере строительства в Тюменской области средние зарплатные предложения выросли на 30%», — сообщил эксперт журналистам РБК Тюмень. Отмечается, что наибольший рост зарплат зафиксирован у бетонщиков — плюс 33% (до 95 тысяч рублей), арматурщиков — плюс 30% (до 92 тысяч рублей) и маляров — плюс 28% (до 80 тысяч рублей). Аналитики утверждают, что данный тренд будет продолжительным из-за демографической ситуации и отсутствия необходимого количества молодых специалистов на рынке строительной отрасли. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области в этом году самые высокие зарплаты получают сотрудники сферы добычи нефти и газа, обрабатывающих производств и воздушного транспорта. Средний ежемесячный доход трудящихся в сфере добычи полезных ископаемых составляет более 206 тысяч рублей.

В Тюменской области средние зарплатные предложения для сотрудников строительной отрасли увеличились на 30%. Об этом рассказал руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев. «В Тюмени выросло число вакансий в строительной сфере, при этом работодатели увеличивают и зарплаты. По итогам мая 2023 года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года в сфере строительства в Тюменской области средние зарплатные предложения выросли на 30%», — сообщил эксперт журналистам РБК Тюмень. Отмечается, что наибольший рост зарплат зафиксирован у бетонщиков — плюс 33% (до 95 тысяч рублей), арматурщиков — плюс 30% (до 92 тысяч рублей) и маляров — плюс 28% (до 80 тысяч рублей). Аналитики утверждают, что данный тренд будет продолжительным из-за демографической ситуации и отсутствия необходимого количества молодых специалистов на рынке строительной отрасли. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области в этом году самые высокие зарплаты получают сотрудники сферы добычи нефти и газа, обрабатывающих производств и воздушного транспорта. Средний ежемесячный доход трудящихся в сфере добычи полезных ископаемых составляет более 206 тысяч рублей.