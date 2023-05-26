26 мая 2023

Тюменьстат назвал самую высокооплачиваемую профессию в регионе в 2023 году

Тюменьстат: самые высокие зарплаты в регионе в 2023 году получают нефтяники
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, газ, газпром, нефтяники, газовики, нефть, сотрудники газпром
Доход работников в сфере добычи полезных ископаемых составляет более 206 тысяч рублей Фото:

В Тюменской области в этом году самые высокие зарплаты получают сотрудники сферы добычи нефти и газа, обрабатывающих производств и воздушного транспорта. Такие данные опубликованы на сайте Тюменьстата.

«В отчете за 2023 год перечень специалистов с наибольшими доходами возглавили нефтяники. Средний ежемесячный доход трудящихся в сфере добычи полезных ископаемых составляет более 206 тысяч рублей. Стоит отметить, что к концу 2022 года данный показатель составлял 176 тысяч рублей», — передает данные статистики журналисты «РБК Тюмень».

По информации, которая указана в статистике, в прошлом году Тюменьстат в списке самых высокооплачиваемых профессий в регионе было закреплено за работниками в сфере добычи полезных ископаемых. Вторыми в списке по уровню зарплат были специалисты научной и технической деятельности. На третьем месте стали сотрудники, занятые в сфере финансов и страхования.

Ранее URA.RU писало о самых высокооплачиваемых подработках в Тюменской области. Жителям региона обещали платить до 65 тысяч рублей в месяц. Доступно около 600 вакансий, предполагающих подработку и работу по совместительству. Чаще всего это работа курьером, продавцом или сборщиком заказов, однако есть и нестандартные предложения.

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В Тюменской области в этом году самые высокие зарплаты получают сотрудники сферы добычи нефти и газа, обрабатывающих производств и воздушного транспорта. Такие данные опубликованы на сайте Тюменьстата. «В отчете за 2023 год перечень специалистов с наибольшими доходами возглавили нефтяники. Средний ежемесячный доход трудящихся в сфере добычи полезных ископаемых составляет более 206 тысяч рублей. Стоит отметить, что к концу 2022 года данный показатель составлял 176 тысяч рублей», — передает данные статистики журналисты «РБК Тюмень». По информации, которая указана в статистике, в прошлом году Тюменьстат в списке самых высокооплачиваемых профессий в регионе было закреплено за работниками в сфере добычи полезных ископаемых. Вторыми в списке по уровню зарплат были специалисты научной и технической деятельности. На третьем месте стали сотрудники, занятые в сфере финансов и страхования. Ранее URA.RU писало о самых высокооплачиваемых подработках в Тюменской области. Жителям региона обещали платить до 65 тысяч рублей в месяц. Доступно около 600 вакансий, предполагающих подработку и работу по совместительству. Чаще всего это работа курьером, продавцом или сборщиком заказов, однако есть и нестандартные предложения.
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