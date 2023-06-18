Замглавы Челябинска рассказал, сколько школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Челябинске 27 школьников сдали ЕГЭ по русскому языку и математике на 100 баллов

ЕГЭ по русскому языку на сто баллов сдали 24 школьника, ЕГЭ по математике — 3 выпускника Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинске 27 школьников сдали ЕГЭ по русскому языку и математике на 100 баллов. Об этом сообщил 19 июня замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев на еженедельном аппаратном совещании.

«В Челябинске подведены итоги ЕГЭ по русскому языку. 24 школьника получили 100 баллов. ЕГЭ по математике на сто баллов сдали три выпускника физико-математического лицея», — уточнил Авдеев.

В Челябинской области ЕГЭ по русскому языку на сто баллов сдали 60 школьников. Это на 35 человек больше, чем в 2022 году.