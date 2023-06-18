18 июня 2023
17 июня 2023
16 июня 2023

Пермяка отправили в тюрьму за кражу 22 шоколадок

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Следующие 2,5 года пермяк проведет в колонии Фото:

Жителя Перми осудили за кражу 22 плиток шоколада и золотых украшений. Об этом сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда.

«В ноябре 2022 года мужчина пришел в магазин „Пятерочка“ и украл оттуда 22 плитки шоколада различных марок. Спустя месяц пермяк, находясь в гостях, похитил у хозяев золотые украшения и скрылся», — рассказали в суде.

Во время заседания пермяк раскаялся и полностью признал свою вину, он также принес извинения людям, у которых похитил золото. Суд признал мужчину виновным и отправил в колонию на 2,5 года.

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Жителя Перми осудили за кражу 22 плиток шоколада и золотых украшений. Об этом сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда. «В ноябре 2022 года мужчина пришел в магазин „Пятерочка“ и украл оттуда 22 плитки шоколада различных марок. Спустя месяц пермяк, находясь в гостях, похитил у хозяев золотые украшения и скрылся», — рассказали в суде. Во время заседания пермяк раскаялся и полностью признал свою вину, он также принес извинения людям, у которых похитил золото. Суд признал мужчину виновным и отправил в колонию на 2,5 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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