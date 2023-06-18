Пермяка отправили в тюрьму за кражу 22 шоколадок

Следующие 2,5 года пермяк проведет в колонии
Жителя Перми осудили за кражу 22 плиток шоколада и золотых украшений. Об этом сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда.
«В ноябре 2022 года мужчина пришел в магазин „Пятерочка“ и украл оттуда 22 плитки шоколада различных марок. Спустя месяц пермяк, находясь в гостях, похитил у хозяев золотые украшения и скрылся», — рассказали в суде.
Во время заседания пермяк раскаялся и полностью признал свою вину, он также принес извинения людям, у которых похитил золото. Суд признал мужчину виновным и отправил в колонию на 2,5 года.
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